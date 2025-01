Se muda de Reino Unido a Málaga, escucha a unos ingleses meterse con España y la respuesta que les da es demoledora

Ya sabes que eso de encontrar trabajo puede llegar a ser una tarea muy complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo.

Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden llegar a ser interminables.

Si lo has experimentado, sabrás que te pueden llegar a convocar a un sinfín de entrevistas, incluso algunas en grupo que se conocen como dinámicas de grupo, y en muchas se dedican a sacarte los colores.

Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando. Te hacen lo que se conoce como “ghosting laboral”.

Alamy Stock Photo TRABAJO

No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Sin embargo, no siempre uno se muda y se cambia de país por cuestiones laborales. A veces, simplemente, es por razón de gustos y de tiempo.

Es lo que le ha podido pasar a Benjamin George, un británico que ha dejado todo atrás para venirse a vivir a España, concretamente, a la Costa del Sol. Él está viviendo en Fuengirola, en Málaga, y asegura ser absolutamente feliz con esta nueva vida que ha creado.

Sin embargo, ha escuchado cómo otros ingleses han criticado al país y eso, ciertamente, no le ha gustado nada.

La respuesta demoledora que le da a los que se meten con España

Benjamín George está de lo más feliz en nuestro país instalado, y lo muestra cada vez que puede en sus redes sociales. Tanto es así que, en muchas ocasiones, asegura que vivir en España es mucho mejor que hacerlo en Reino Unido.

Por eso mismo, le molestó tanto cuando un grupo de ingleses se metió con España y llegaron a decir que, sin Reino Unido, “España no sería nada”.

Así que a través de sus redes sociales, Benjamin decidió responderles de una manera demoledora. “¿En qué planeta vives? España ha abierto las puertas para que podáis venir y disfrutar de su belleza y lo único que hacéis es rebajarlo” empezaba diciendo.

Cargando…

“Los españoles están cansados de vuestro abuso, son gente de honra, respeto, y amor. Infelizmente, han sido maltratados por vosotros durante cientos de años” decía.

Y acababa mandando un mensaje al resto de españoles, diciendo que hay muchos extranjeros que quieren estar en España.

Las diferencias en las mudanzas

Normalmente, suele costar más cuando tienes que abandonar tu ciudad para mudarte a un nuevo país, con grandes diferencias culturales. Y es que, a veces, tienes hasta que adaptarte a otra cultura y superar una barrera idiomática.

Sin embargo, si solo te cambias de ciudad pero sigues en tu mismo país, la adaptación al nuevo destino suele ser algo más fácil. Eso en la teoría porque, luego, la práctica es otra cosa.

Y si no, que se lo digan a Nuria, que hace poco abandonó Barcelona para empezar a vivir en Madrid. A pesar de que son dos de las ciudades más grandes de España y, por tanto, pueden llegar a ser muy parecidas, ella ha encontrado una “diferencia muy harta”.

La Cibeles Madrid

Y es que, para ella, hay mucha más vida social en Madrid que en Barcelona, lo cual le agobia bastante. “Me da igual que mis amigos se lo pasen bien porque nos lo pasaremos bien juntos la siguiente vez, pero me voy de Madrid una semana y les pregunto qué ha pasado” comenzaba diciendo.

Dice que en la capital, pasan muchas más cosas en menos periodo de tiempo. “6 meses en Madrid equivale a 10 años de vida. Vine a casa de mi madre, no voy a volver hasta enero. Dos habrán tenido novio, una lo habrá dejado y estará con otro. Me lo estoy pasando mal, y yo no me lo había pasado mal jamás” ironizaba.

Por supuesto, eran muchos los comentarios apoyando la teoría de Nuria, porque dicen que en Madrid hay mucho ambiente y muchas cosas que pasan en poco tiempo.