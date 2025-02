Llega a su pescadería de Málaga un tiburón desde la lonja y su decisión crea discordia: "Está como el cazón"

Un inesperado hallazgo ha sorprendido a los amantes del mar y ha generado debate en las redes sociales. En una pescadería de Málaga, un joven pescadero ha compartido un video en su cuenta de TikTok, mostrando un ejemplar de tiburón cerdo, también conocido como Oxynotus centrina, que había llegado a la lonja malagueña. Lo que parecía ser una simple descarga de pescado de las embarcaciones locales se convirtió en un evento inusual y digno de atención.

Las lonjas de pescado en Málaga son conocidas por ser centros neurálgicos del comercio de productos del mar. Cada día, los pescadores descargan sus capturas, que son clasificadas y etiquetadas rápidamente según su especie, peso y calidad. Este riguroso proceso asegura que los pescados lleguen frescos al mercado, con la trazabilidad necesaria para garantizar la calidad y la seguridad del producto. Sin embargo, en medio de las cajas repletas de pescado, apareció una rareza: un tiburón cerdo, que había sido mal etiquetado.

Fue el pescadero, conocido en redes como @pescaderotiktokero, quien, en un video que rápidamente se hizo viral, explicó su sorpresa al encontrarse con el ejemplar marino. Con tono de asombro, relató que el tiburón llegó a la lonja con una mala etiqueta, lo que no solo generó confusión, sino que también puso sobre la mesa una serie de interrogantes acerca de la pesca de esta especie. "Esto normalmente se devuelve al mar", explicó, haciendo referencia a lo inusual de la situación.

El tiburón cerdo es una especie rara y bastante desconocida, lo que contribuyó a la sorpresa del joven pescadero. Según sus palabras, la pesca de este animal es tan infrecuente que le costó encontrar información relevante sobre él. "Es un animal muy raro, y es muy extraño que se pesque", comentó. De hecho, el pescadero destacó que existen muy pocos ejemplares en cautiverio, específicamente en el Oceanográfico de Barcelona, donde se estudia a este tiburón. Según su investigación, estos tiburones se alimentan principalmente de huevas de pintarrojas, otros escualos y rayas, succionándolos con su peculiar boca.

¿Qué sabor tiene un tiburón cerdo?

El pescadero también detalló las características físicas de este tiburón. "Es muy duro, áspero y tiene la lija más dura de todas", comentó al tocarlo. Su forma es casi triangular, con arpones defensivos en su espalda y cola, lo que lo hace aún más interesante. Además, tiene una nariz olfativa especializada para su vida en el fondo marino, y un cuerpo adaptado como una plancha, perfecto para moverse entre los 60 y los 600 metros de profundidad.

A pesar de la rareza de este ejemplar, el pescadero no dudó en compartir su opinión sobre el sabor del tiburón cerdo, al ser preguntado por los posibles compradores. "Está como el cazón", explicó, haciendo referencia a una de las especies de tiburón más comunes en la cocina española. Sin embargo, en su video también dejó claro que, aunque el tiburón cerdo no tiene un gran valor comercial debido a su escasa demanda, su pesca no está prohibida, aunque muchos consideran que carece de sentido debido a su bajo precio.

El video del joven pescadero no tardó en volverse viral, generando un debate sobre la pesca y el consumo de especies raras o amenazadas. Por un lado, algunos usuarios aplaudieron la valentía del pescadero por mostrar el tiburón cerdo, mientras que otros criticaron la decisión de mantener al animal en la pescadería. La especulación sobre la sostenibilidad de la pesca de esta especie, que está catalogada como vulnerable, también suscitó opiniones encontradas.

Por otro lado, el pescadero dejó claro en su video que, aunque el tiburón cerdo es una especie rara y su pesca es cuestionada, este ejemplar llegó mal etiquetado y no es común en la pesca comercial. Aun así, su actitud hacia el animal reflejó una admiración genuina por la especie, que considera "preciosa". Este incidente ha abierto una reflexión sobre cómo manejamos las especies marinas, especialmente aquellas que están en peligro o tienen una relevancia ecológica.