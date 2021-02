Juan y Medio rectifica tras hacer un chiste sobre Hacienda en directo: "Ahora verás, expediente al canto"

'La tarde aquí y ahora', programa que presentan Juan y Medio y Eva Ruiz deja cada día algún momento que se hace viral en redes sociales. Cuando no es alguna declaración sorprendente de los muchos invitados que pasan al día por el programa de Canal Sur, es el propio Juan y Medio el que con su particular humor hace las delicias de los telespectadores, ya sea por los comentarios que hace o por el buen rollo y la complicidad que tiene con su compañera Eva Ruiz.

Una vez más, Juan y Medio ha vuelto a hacer un comentario que ha sorprendido a muchos, ya que se ha referido a la Agencia Tributaria con una comparación que provocó la risa de los presentes.”Esa ha sido buena”, le decía Eva Ruiz mientras no podía aguantar la risa.

TRABAJÓ EN EL CULTIVO DE ARROZ

Entre los muchos invitados que entraban mediante videollamada había una mujer que sí acudió al plató de la televisión pública andaluza. Se trata de Dolores, una señora muy sonriente y activa de 79 años procedente de Isla Mayor, Sevilla. “Estoy aburrida de estar sola”, comentaba Dolores mientras Juan y Medio decía comprenderla porque al menos hay que tener a alguien “a quién poder gritarle”.

Con 15 años empezó a trabajar en el cultivo de arroz. “Entre los pies circulaban las bichas, ahora están los tractores pero antes se hacía todo a mano. Habían bichos de todas las clases”, explicaba Dolores. Sobre este tema, Juan y Medio quiso especificar mejor qué tipo de animales conviven con los jornaleros del cultivo de arroz.”Vamos a decirle a la gente que en las zonas húmedas abundan las ratas, las serpientes, las culebras, y esto pues quieras o no es incómodo. Cuando una culebra te está mordiendo el dedo meñique no te concentras”, apuntaba el popular presentador almeriense

JUAN Y MEDIO, LAS SANGUIJUELAS Y HACIENDA

Mientras Juan y Medio detalla algunos de los bichos que se puede uno encontrar en esas zonas húmedas la cara y el gesto de Eva Ruiz iba cambiando. “Qué horror”, afirmaba la presentadora malagueña.

Pero entonces llegó el comentario con más salsa de Juan y Medio a la hora de referirse a las sanguijuelas. “En esas zonas húmedas también hay sanguijuelas, aunque ahora están en una agencia que se llama Agencia Tribut..., es que no me acuerdo como era, pero bueno, están ahí”, decía Juan y Medio que no quiso terminar la palabra pero que claramente se refería a la Agencia Tributaria.

Ana Ruiz no podía aguantar la risa ante ese comentario y le dijo a su compañero que “esa ha sido buena”, aunque Juan y Medio le echaba en cara que se había reído de lo único que no tenía que reírse “porque ahora verás que hay expediente al canto".