Una estudiante de dietética de Málaga revela cómo le echaron de las prácticas "por ser gorda": "Me diagnosticaron depresión"

Elsa, una joven estudiante de dietética de Málaga, ha compartido en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral su experiencia de ser despedida de sus prácticas en un centro de salud debido a su peso. En un relato sincero y lleno de emoción, la malagueña ha explicado cómo una situación dolorosa derivó en un proceso de superación personal que le ha ayudado a valorar sus conocimientos y a fortalecer su autoestima.

El testimonio de Elsa, que acumula miles de visualizaciones en TikTok, ha conmovido a cientos de personas. En el vídeo, explica cómo sus estudios en el grado de Dietética y Nutrición se vieron interrumpidos por problemas de salud mental que la llevaron a ganar peso. Durante su primer año de carrera, Elsa pasó por una difícil etapa marcada por la depresión, que la mantuvo en cama durante largos periodos, lo que le hizo ganar hasta 30 kilos. Esta situación, según relata, fue parte de una serie de problemas personales que marcaron un antes y un después en su vida.

Tras recuperarse parcialmente, Elsa comenzó su segundo año de estudios y, al llegar el momento de realizar las prácticas, fue asignada a un centro cercano a su casa. Motivada por la oportunidad de salir de su aislamiento y poner en práctica lo aprendido, la joven comenzó con ilusión sus primeros días en el centro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no iba bien.

"Me llamaron después de dos días de estar en el centro, me dijo mi tutor de prácticas que si me habían faltado el respeto", cuenta Elsa en el vídeo. Para sorpresa de la joven, su tutor de prácticas le comunicó que el responsable del centro había hecho comentarios sobre su apariencia física, algo que, aunque no se dijo explícitamente, estaba claro que estaba relacionado con su peso. A pesar de no haberse mencionado directamente que "estás gorda", Elsa entiende que fue la razón subyacente de la situación.

Le echaron de las prácticas "por ser gorda"

"Me dijo que no quería que yo volviera a ese centro, que no me preocupara, que me buscarían otro lugar. Esa tarde pasé llorando, no podía creerlo", explica la estudiante, visiblemente afectada por la discriminación que experimentó. Sin embargo, el apoyo de su padre, quien la alentó a aprovechar la situación para tomar las riendas de su salud y desarrollar una dieta personalizada, fue clave para que Elsa pudiera transformar su tristeza en fuerza.

A raíz de este incidente, Elsa decidió diseñar su propia dieta, basada en los conocimientos adquiridos durante sus estudios, y comenzó a aplicar todo lo aprendido en la mejora de su salud. Con esfuerzo y dedicación, ha logrado perder 20 kilos y, lo más importante, se siente más feliz, más saludable y con una mayor autoestima. "Ahora valoro mucho más lo que sé, lo que he estudiado, y me siento más fuerte", añade.

El testimonio de Elsa no solo es un relato de superación personal, sino también un mensaje contra el estigma que persiste hacia las personas con sobrepeso. En el vídeo, hace un llamado a dejar de juzgar a los demás por su físico y recuerda que el conocimiento y la profesionalidad no dependen de la apariencia externa. "Que no me valoren por mi físico, sino por lo que sé. Mi peso no tiene nada que ver con lo que he estudiado y con mis capacidades", afirma Elsa con firmeza.

Alamy Stock Photo Piernas femeninas en una báscula, adelgazamiento y dieta. Mujer midiendo su peso en casa de puntillas

A pesar de las dificultades, Elsa asegura que está agradecida por lo sucedido, ya que el trato recibido la ha hecho más fuerte. "Le agradezco a esa persona que me faltó el respeto, porque me hizo ser más fuerte, me hizo valorarme más y quererme más", concluye en su vídeo. Elsa, que espera poder comenzar nuevas prácticas en marzo en un lugar que valore sus conocimientos, confía en que su experiencia pueda servir para sensibilizar a la sociedad y fomentar un entorno más inclusivo, donde se reconozcan las capacidades de las personas más allá de su aspecto físico.