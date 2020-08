La Diputacion de Málaga propondrá sancionar a un alto cargo de Ciudadanos que dio positivo en coronavirus

El Comité de Seguridad y Salud de la Diputación de Málaga se reunirá el martes y trasladará las medidas sancionadoras que deben aplicarse a la directora de Empleo, el cargo de confianza de Ciudadanos, Gema Palomo, por acudir a su puesto de trabajo sin conocer los resultados de una prueba PCR que se había realizado por un posible contacto con un contagiado por coronavirus ante el que debería haber permanecido aislada hasta saber si había dado positivo o no.

Finalmente, el resultado de la prueba dio positivo y esto ha obligado a diez cargos de Ciudadanos a realizarse la prueba y guardar cuarentena hasta que se conozcan sus resultados.

INDIGNACIÓN

El diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, ha explicado en los micrófonos de COPE Málaga que esta situación ha provocado indignación porque los trabajadores de la función pública deben dar ejemplo de respeto a las normas sanitarias.

"Es muy complicado exigir a los trabajadores responsabilidades y que extremen las medidas. Tenemos un índice de contagios muy por debajo de la media del ratio de cualquier institución", ha justificado Villena, que ha achacado a un descuido el comportamiento de Palomo.

"Si el trabajador ciudadano está mostrando medidas de seguridad, nosotros las tenemos que multiplicar por 200", ha afirmado el diputado.

El próximo martes, el Comité de Seguridad y Salud de la Diputación trasladará a los superiores de esta empleada las medidas sancionadoras que deberían aplicarse.

"Nuestro Estatuto Básico del Empleado Público determina que tiene unas sanciones, pero, en este caso, no recoge este perfil de trabajador porque es un cargo de confianza, pero sí la Orden Ministerial". Por ello, "será quien la nombró quien deberá determinar qué hace con la persona que ha incumplido la normativa", ha explicado Villena.

LA VERSIÓN DE SU SUPERIOR

Su superior, el responsable de la directora de Trabajo, es el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, que ha dado su versión de los hechos en COPE Málaga.

"De alguna forma, alarmada, acudió a un centro de salud para hacerse la PCR. En principio, le dijeron que no era necesario porque, al ser asintomática, no está dentro de ningún protocolo. También había pasado ocho días desde el contacto con la persona, que vuelvo a decir que no es la del contacto directo que dio positivo. No le dijeron que fuera obligatoria la PCR". Aún así, "ella insistió y se hizo la PCR".

Sobre la decisión del Comité de Seguridad y Salud de la Diputación de Málaga de trasladarle el próximo martes las medidas sancionadoras que deben aplicarse a la trabajadora, Maldonado asegura que, por ahora, están actuando como marca el protocolo y que habrá que esperar a que el comité le traslade la propuesta.

"Entiendo que ahora mismo se está actuando conforme marca el protocolo, está aislada del equipo, está haciéndose las PCR y, de alguna manera, estamos cumpliendo con lo que marca la autoridad sanitaria. Cuando el diputado de recursos humanos o la autoridad sanitaria se ponga en contacto conmigo, evidentemente, estoy a disposición de actuar como se deba".

LA OPINIÓN DE UN EXPERTO

Pero, ¿está permitido que un trabajador que está a la espera de los resultados de una prueba PCR acuda a su puesto de trabajo? ¿Es una obligación aislarse o solo es una recomendación? El jefe de Urgencias del Hospital Santa Elena, el doctor Martín Marchese, ha explicado en COPE Málaga cuál es el protocolo a seguir.

"Deben permanecer en sus casas aislados hasta el resultado. Si el resultado es negativo, perfecto. Si es positivo, se completa el formulario, se remite a la Junta de Andalucía y ese paciente debe estar aislado durante 14 días. Un caso sospechoso, un caso posible o un contacto con un positivo, desde ese mismo momento, incluso antes de hacerse la PCR, ya debería aislarse. Y más aún después de hacerse la PCR, por lo menos, hasta tener el resultado".

