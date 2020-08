Bogavante con su coral y patata: prepara de forma sencilla una receta de estrella Michelin

El bogavante es uno de los protagonistas del verano, pero, a continuación, te proponemos una nueva forma de prepararlo para que disfrutes de este producto de siempre, como nunca, de la mano del chef y estrella Michelin, José Carlos García.

Este es el ingrediente principal que te recomendamos para esta receta templada, pero si lo prefieres puedes sustituirlo por cigalas, gambas rojas o carabineros,“para que cada uno elija lo que más le guste”, como nos aconseja el chef en COPE Málaga.

El motivo de por qué escogemos estos productos como eje de nuestro plato es porque en la cabeza de todos ellos encontramos el coral, que le dará ese toque de fuerza que buscamos en nuestra elaboración.

PREPARACIÓN

Comenzamos pelando la pieza de marisco que hayamos escogido, pero es muy importante que no le quites la cáscara de la cabeza ni de la cola.

Para cocinarla usaremos una plancha. Simplemente necesitaremos ponerle “una gotita de aceite” y hacerla por ambos lados.

Cuando tengamos hecho nuestro bogavante, gamba o carabinero, es el momento de quitarle la cabeza y de estrujarla en un recipiente aparte para “sacarle todo el coral, esa pulpa, que es donde está todo el sabor”, como explica el estrella Michelín.

A este jugo le vamos a añadir dos cucharadas de nata“y lo vamos a hervir muy bien hasta que coja un color rosado súper agradable”.

A continuación, troceamos el producto y lo introducimos en esta mezcla que hemos preparado.

Por otro lado, cocemos dos patatas. Apúntate esta indicación del chef que nos dice que “es muy importante cocinarlas con la piel. Como si fuéramos a hacer una ensaladilla rusa” aunque “si las podemos cocer en sal, mejor”, pero no es necesario complicarse el cocinado.

Una vez hechas, “las tamizamos en un colador fino o les pasamos el pasapurés”. Añadimos dos cucharadas de aceite de oliva, una gotita de limón y una pizca de sal.

EMPLATADO

Si la receta te ha parecido fácil, presta atención a lo único que tienes que hacer para emplatarla. Es muy sencillo: tan solo debes poner dos cucharadas del puré como base, encima el bogavante o el marisco que hayas escogido y coronarlo con la salsa de coral y nata al gusto.

Puedes usar la cáscara del bogavante para emplatar la receta en su interior y conseguir una presentación a la altura de una auténtica estrella Michelin.

LA ALTERNATIVA

El chef José Carlos García te propone una opción más ligera para la salsa. “Al que no quiera nata porque no pueda o porque no le agrade puede hacer la salsa con fumet de pescado”, un caldo concentrado de fondo blanco hecho a base de pescado y marisco.

