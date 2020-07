Aluvión de cancelaciones en los hoteles de Málaga tras la decisión de Reino Unido

El número de cancelaciones de reservas por parte de clientes británicos en los hoteles de la Costa del Sol es ya del 90%. Son los efectos de la decisión de Reino Unidode que todos los británicos que visiten España deban permanecer en cuarentena.

Esta medida golpea de lleno al sector hotelero que, a la difícil situación que atraviesa por el coronavirus, hay que sumarle la decisión de Reino Unido, que obligará a que, casi, un 20% de los establecimientos que iban a abrir en agosto, den marcha atrás.

Juan Andrés Espíldora, propietario de tres hoteles en Málaga, ha explicado en los micrófonos de COPE Málaga su situación: tiene a sus 20 trabajadores en ERTE y, finalmente, no podrá abrir sus establecimientos.

“Íbamos a abrir a primeros de julio, pero se torció. Íbamos a abrir en agosto y, finalmente, no podemos abrir tal y como está la situación”, cuenta Juan Andrés Espíldora . “Entre los rebrotes y la decisión del Gobierno británico, francés y de algunos países más”, han tirado su verano por la borda, ha relatado el empresario.

OCUPACIONES AL MÍNIMO

“Para agosto teníamos una ocupación del 45%, que es nada acostumbrados al 90% o al 100% de todos los años, y ahora mismo la ocupación es de un 5%. Con esas perspectivas no se puede abrir”, afirma el propietario.

La única salvación para los empresarios es que se encuentre una solución, lo antes posible, para que los hoteleros puedan intentar “salvar” los meses de septiembre y octubre. Aún así, Juan Andrés Espíldora considera que el daño causado es ya irreparable ya que “el gasto cerrado es alto porque todo el mantenimiento sigue igual”, y esto conlleva un gasto fijo al que continúan haciendo frente pese a no abrir los establecimientos. Y añade que “cuando se solucione esto será tarde porque el que decide no venir, ya no viene”, ya que es muy complicado que un cliente que cancela una estancia vuelva a hacer una reserva más adelante.

CENTENARES DE CANCELACIONES

Otros hoteles aguantarán el tirón y mantendrán abiertas sus puertas en agosto pese a que han sufrido más de un centenar de cancelaciones en las últimas 48 horas. Es el caso de los seis establecimientos en Málaga de los que es responsable Manuel Camacho, que también ha hablado en COPE Málaga sobre las reservas que ha perdido en los últimos días. “Si pones un promedio de unas tres noches como mínimo, porque lógicamente no te vas a venir de Inglaterra para pasar menos de tres o cuatro noches en España, pueden ser 350 o 400 noches de hotel, que son muchas”, las que se han cancelado en los hoteles de los que es responsable.

Manuel Camacho, además, no entiende la recomendación de Reino Unido ya que afirma que los establecimientos hoteleros son totalmente seguros. “Dentro de todos y cada uno de los negocios, y en este caso hoteleros, hemos sido muy responsables, cumpliendo todas las normas que se nos han dictado a través de sanidad y a través del ICTE, que es el Instituto para la Calidad Turística Española, y más no podemos hacer. Pero yo te garantizo que la seguridad que estamos teniendo dentro de los hoteles es máxima”, ha explicado.

