VOX pide la devolución del acta a una edil de Torremolinos por apoyar al colectivo LGTBI

La número 2 de VOX al Ayuntamiento de Torremolinos y concejala electa, Lucía Cuín Torres, ha solicitado la baja como afiliada tras afearle su formación la participación en el Pride de Torremolinos, evento promovido por el movimiento LGTBI.

De esta forma, VOX pierde uno de los dos ediles que había sumado en el Ayuntamiento de Torremolinos el pasado 26 de mayo. Esto no solo afecta al partido de Santiago Abascal, sino que también perjudicaría al Partido Popular. Y es que la popular Margarita del Cid aspiraba a gobernar (con el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos y de los dos de VOX) en el municipio al encabezar la candidatura más votada.

SU PAREJA IBA EN LAS LISTAS DEL PSOE

Fuentes próximas a VOX aseguran que Lucía Cuín, cuyo novio milita en el PSOE y formaba parte de las listas socialistas al consistorio, ya había mostrado su desacuerdo con apoyar a Margarita del Cid, a pesar de que había obtenido nueve concejales, frente a los ocho del PSOE.

Aunque aún no se hayan constituido los ayuntamientos, Lucía Cuín Torres es dueña de su acta de edil y por ese motivo, ya que no va a renunciar a ella, pasará a ser concejala no adscrita a ningún grupo.

CIUDADANOS, ÚNICA LLAVE DE GOBIERNO

El juego de ajedrez político no puede estar más interesante en Torremolinos. El PSOE suma ocho ediles, a los que sumaría los tres de ADELANTE (confluencia de Izquierda Unida y PODEMOS). De esa forma sumarían once escaños, cuando la mayoría absoluta se alcanza con trece.

Por su parte, el Partido Popular tiene nueve ediles, por lo que necesitaría cuatro actas. En la misma noche electoral, la candidata Margarita del Cid se mostraba convencida de que se podría repetir en Torremolinos el conocido como pacto andaluz con el apoyo de Ciudadanos y de VOX. Con la baja de militancia de Lucía Cuín, las cuentas se le complican a los populares, que tendrán que intentar acercar posturas con el único edil de VOX, el único concejal de Por mi pueblo, y los dos de la formación de Albert Rivera.

COMUNICADO DE VOX

A raíz de la dimisión de Cuín, la formación de Santiago Abascal ha emitido el siguiente comunicado: ‘VOX no autorizó su participación y apoyo explícito al Pride de Torremolinos 2019, evento promovido por el lobby LGTBI. La número 2 en la candidatura de VOX al Ayuntamiento de Torremolinos, Lucía Cuín Torres, ha solicitado su baja como militante de la formación para la que concurrió a las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo. Cuín, que obtuvo acta de concejal bajo las siglas de VOX, pone fin así a su trayectoria para con nuestra formación, ya que su solicitud de baja de militancia ha sido aceptada de manera inmediata. Es reseñable informar que Lucía Cuín no había presentado firmado el Protocolo de Anticorrupción Urbanística, que desde nuestra formación se exige a todos nuestros cargos electos, lo que había llevado al Departamento de Organización del partido a iniciar una investigación interna sobre esta persona.

Desde VOX calificamos de desleal la decisión de Lucía Cuín, a la que se le solicitó la devolución del acta de concejal, por entender que de no hacerlo supondría una grave traición a los electores de VOX en Torremolinos. Desconocemos las intenciones finales que han motivado este comportamiento tan desconcertante y poco claro de Cuín desde que los electores decidieron el pasado 26 de mayo que el Ayuntamiento de Torremolinos contara con dos ediles de VOX en su Corporación.

En ningún caso, VOX autorizó a Lucía Cuín a participar y mostrar su apoyo explícito a un evento promovido por el lobby LGTBI, por lo tanto, aquellos medios de comunicación que han afirmado lo contrario, han publicado una información falsa.

Desde VOX se reitera el profundo respeto hacia todas las personas, de cualquier orientación sexual, pero no así el apoyo a iniciativas politizadas y sesgadas ideológicamente promovidas por el colectivo LGTBI, y que tampoco representan al colectivo homosexual en su conjunto.