VÍDEO | Las imágenes de unos flamencos ocupando las playas de Málaga que han sorprendido a todos

Otra maravilla de la naturaleza. Otra acción de calidad visual. Un grupo de flamencos en la orilla de la malagueña playa de la Misericordia se ha hecho viral en estas últimas horas debido a su extraordinaria belleza, pero más si cabe por lo poco habitual que es verlos ahí y más en estas fechas.

Los flamencos son, por estas fechas de primavera, aves habituales en el paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce, situado a unos pocos kilómetros en la misma franja costera.

Una pequeña colonia de aves, habituales en estas fechas en la Desembocadura del Guadalhorce, recorren la orilla de una playa completamente desierta por el estado de alarma.

En COPE Málaga nos hemos puesto en contacto con Paco Franco, que es director de la cátedra de Ciencias del Litoral que comentaba sobre estos flamencos que, “no es raro ver flamencos en la costa del Sol. Seguramente seamos una parada en la inmigración que puedan hacer hasta África”, apuntó.

CERCA DEL MAR

Y es que la imagen del vídeo que ilustra esta noticia no deja de ser sorpresiva. Para Franco, esto incluso no es nuevo en la forma de juntarse, “suelo ver bandadas de flamencos volando raso sobre la superficie del mar en la zona de Estepona, pero en los meses de julio y agosto, nunca antes lo había visto en este mes. Eso no significa que no estén. Igual están en zonas menos habitadas. Humedalas que se llama, por donde está la desembocadura de los ríos, donde hay cañaverales, donde hay aguas dulces y ahí pueden estar más a gusto”, subraya.

Se da el caso que el desplazamiento es uno de los momentos más impactante de estos flamencos, tal y como añade Paco Franco sobre el bajo vuelo que llevan, “cuando se desplazan van volando en bandadas casi a ras del mar. Este vídeo no es un montaje, son así”, subraya.

VISITAS MUY PECULIARES

En este periodo de confinamiento estamos presenciando como la naturaleza ante la ausencia del ser humano va ocupando poco a poco su espacio. Hemos visto ciervos paseando por las calles de Madrid, osos acercándose a núcleos urbanos en Asturias, familias de patos cruzando por pasos de cebras en distintos puntos de España, toros en la arena de las playa de Bolonia en Tarifa y hasta un zorro por las calles de Torremolinos.

En los últimas días se ha hecho viral un vídeo grabado desde el paseo marítimo de la Malagueta, una de las playas más concurridas de Málaga, y en la que se observa a pocos metros de la orilla a una familia de delfines saltando sobre las olas. Y ahora estos flamencos. Ver para creer.

