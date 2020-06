VÍDEO | La curiosa y peligrosa manera de trasladar un colchón

La imaginación del ser humano no tiene límites. Ante la necesidad o la desesperación siempre surge la chispa para poner remedio al problema... o al menos intentarlo. Seguramente de esa manera se crearon los grandes inventos de la humanidad,la rueda, la bombilla o la radio.

Los protagonistas de esta historia no se asemejan a Marconi, Newton ni Edison, pero se las han ingeniado para resolver un problema. En tiempos donde las aplicaciones de compra venta de segunda mano están a la orden del día y se compra y se vende cualquier cosa, hay mucha gente que compra sin saber como trasladarlo a su nuevo destino. Quizás eso es lo que le ocurrió a los protagonistas de esta historia.

EL COLCHÓN Y EL CARRITO DE LA COMPRA

Dos personas se vieron ante la necesidad de trasladar un colchón de una casa a otra. Lo habitual es que cuando llevas a cabo esta tarea es trasladarlo en una furgoneta, para ello existen empresas de alquiler de furgonetas o para dar el porte, o si no trasladarlo en la baca del coche. Pero estos ingeniosos, a la vez que temerarios protagonistas, no tenían coche ni furgoneta a mano, ni estaban por la la labor de alquilarlos, sólo disponían de un ciclomotor de corta cilindrada, pero tenían claro que no iban a renunciar a trasladar el colchón por sus propios medios, pero con semejantes "armas" ¿cómo se puede llevar esta tarea a cabo? Ahí es donde sale a relucir el ingenio o la temeridad.

Ni corto ni perezosos, estas dos personas cogieron un carro de la compra, prescindieron de la bolsa y en su lugar colocaron una tabla. En esa superficie colocaron el colchón y lo apoyaron en la tabla. A partir de ahí, la persona que iba de copiloto o de "paquete" en la moto agarró el carro con los brazos extendidos hacia atrás y lo usaron a modo de remolque.

Desconocemos que trayecto llevaban ni desde donde venían en el momento de la grabación, pero su paso por el Paseo Marítimo Antonio Machado, en plena playa de la Malagueta, no pasó desapercibido. Queremos pensar, que nuestros intrépidos protagonistas descansan plácidamente en su nuevo colchón.

LLEVA LAS BOLSAS DE LA COMPRA SIN LA AYUDA DE NADIE ​EN PLENO CONFINAMIENTO

En un momento en el que la movilidad estaba limitada en Málaga y en todo el territorio español por el estado de alarma derivado de la pandemia del coronavirus, y con cientos de familias en sus casas confinadas, se vivieronn unas situaciones muy complicadas tras semanas de confinamiento y cero ingresos, en muchos de los casos, obviamente. Se suele decir que la prioridad en este momento es el acceso a los alimentos y productos de primera necesidad. Y que también en este tiempo debe aparecer la solidaridad.

Pues bien, sucede en la capital, en Málaga. Una mujer, trata de llevar a su casa desde el supermercado, varias bolsas de comida desde el lugar de su compra. Eso sí, varias bolsas de gran tamaño sin ayuda de nadie, al menos en ese instante. Este video está tomado en la malagueña calle de Héroe de Sostoa, a la altura del Puente Juan Pablo II. Era sobre la sobremesa y el video es realmente sorprendente. En tiempos de coronavirus y en la época por la que todos pasamos, este video es para reflexionar. La mujer se ve incapaz de trasladar por sí sola todas las bolsas a la vez y por lo que opta es por coger dos bolsas, avanzar unos metros y volver a por las bolsas que tiene más atrás y así hasta que llegó a su casa.

También te puede interesar:

VÍDEO: La sorprendente forma de llevar la compra a casa durante el estado de alarma por el coronavirus

Un nuevo fallecido en Málaga por el coronavirus tras catorce días sin víctimas