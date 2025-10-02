El fin del verano lleva al paro a 637 personas en un mes en Málaga

Estamos metidos de lleno en el otoño y eso significa, entre otras cosas, que han terminado los contratos que se firmaron en la provincia a principios del verano para cubrir puestos de trabajo en plena temporada alta.

La consecuencia numérica es que, en un mes, 637 personas se han apuntado a las listas del paro. En total, a día de hoy hay algo más de 109.000 parados en la provincia, según el Ministerio de Trabajo.

La mayor subida del paro se ha registrado, como te puedes imaginar con el fin del verano, en el sector Servicios. También ha subido ligeramente el desempleo en la Industria, mientras que en septiembre el paro ha bajado en la Agricultura y, sobre todo, en la Construcción.

FERIA DEL EMPLEO DE CRUZ ROJA

Es el dato del día: en septiembre, 637 personas se han inscrito como demandantes de empleo en alguna oficina del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Eres uno de esos vecinos de la provincia que, en el último mes, se ha sumado a las listas del paro? Para quienes buscan trabajo, se ha celebrado este jueves la Feria del Empleo 'Creando oportunidades para el empleo' que organiza Cruz Roja.

“Trabajamos con las personas, orientándolas hacia sus objetivos profesionales y acercándoles a la realidad y trabajamos con las empresas la sensibilización con los colectivos en riesgo de exclusión, principalmente”. Por tanto, la responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja Málaga, Berta Ramírez, explica en COPE cómo esta Feria del Empleo es un punto de encuentro entre empresas que buscan trabajadores y personas en paro que buscan trabajo.

La Feria de Empleo de Cruz Roja se celebra desde 2022 y de allí han salido relaciones laborales muy estables. Un ejemplo lo encontramos este mismo jueves, cuando “tenemos a una persona representando a una empresa que ha sido representante nuestro”, como demandante de empleo en ediciones anteriores.

Esta Feria del Empleo se ha celebrado en la sede provincial de Cruz Roja, en la avenida Jorge Silvela, muy cerca del estadio de La Rosaleda. Pero el Plan de Empleo de esta organización va mucho más allá de una jornada concreta.

EMPRESAS COMO CARREFOUR

Entre las empresas que, de la mano de Cruz Roja, están buscando candidatos para sus vacantes en la provincia se encuentran supermercados como Día y Supeco, comercios como Pepco y Primark, la cadena de bricolaje Bauhaus, el restaurante Matiz, la panificadora Juanito Baker o la cadena Carrefour.

Esta empresa internacional está ofertando todo tipo de contratos para cubrir en torno a una veintena de vacantes, como explica en COPE Irene Aguilar, técnico de Recursos Humanos de la compañía: “Tenemos puestos indefinidos y temporales, también a tiempo parcial que pueden interesar, por ejemplo, a estudiantes”.

Carrefour, una de las empresas que han acudido a buscar candidatos en la Feria del Empleo organizada por Cruz Roja Málaga.