Una canción que representa vivir en libertad y tolerancia

Carmen Casero, la concejala de urbanismo del ayuntamiento de Málaga, se suma a la lista de los que ponen el cierre musical a Buenas Tardes Málaga con la canción "He sido" de Vanesa Martín.'Podría recomendar cualquier canción de la cantante malagueña porque soy muy fan, pero me parece que esta refleja y representa lo que todos pensamos, que es vivir en libertad, vivir en tolerancia y vivir respetando las diferencias con otras personas que no piensan como tú'.

LETRA

Yo he sido el amor escondido

El tiempo perdido

Una vida a medias

He sido la risa frenada

La mano furtiva

La manta en la pierna

He sido el amor de segundas, cabeza confusa

La cash converter

He sido quien falta en la foto

Pero por vivir tanto no se arrepiente

He sido el amor confesado

Un miedo robado

Un sueño y la piel

He sido también la presión más bonita

De "no me lo puedo creer"

He sido la puta y la dama huyendo del drama

Y de los que sentencian

Un cuarto y mitad de tiritas

Pa' los que presumen de ser resistencia

Pero no me da la gana

Si tú quieres me disparas

Llevo las medias bien puestas

Por si te encuentro de cara

Voy a vivir con la fuerza

De quien sabe que se va

Ya no vengas a callarme

Ya no puedes, ya no más

Pero no me da la gana

Si tú quieres me disparas

Llevo las medias bien puestas

Por si te encuentro de cara

Voy a vivir con la fuerza

De quien sabe que se va

Ya no vendrás a callarme

Ya no puedes, ya no más

He sido la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón

He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón

He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz

Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor

He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival

He sido la que ha soportado etiquetas y mierdas de "esta de que va"

He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad

La novia, el amante, la amiga, pasado presente y futuro y qué más

Pero no me da la gana

Si tú quieres me disparas

Llevo las medias bien puestas

Por si te encuentro de cara

Voy a vivir con la fuerza

De quien sabe que se va

Ya no vendrás a callarme

Ya no puedes, ya no más

Pero no me da la gana

Si tú quieres me disparas

Llevo las medias bien puestas

Por si te encuentro de cara

Voy a vivir con la fuerza

De quien sabe que se va

Ya no vendrás a callarme

Ya no puedes, ya no más