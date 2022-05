El último chiste del Comandante Lara con el que no pararás de reírte: "El móvil en la sauna"

No hay chiste, historia o monólogo del Comandante Lara que no nos haga reír. El artista jerezano está de modo y cada semana nos deleita con algunas de sus historias en las redes sociales. Su ración de humor es muy esperada por sus miles de seguidores. Si en algún momento del día te encuentras bajo de moral no dudes en ponerte algunos de sus chistes para remontar el día.

El polifacético personaje de Luis Lara y saltó a la fama hace años, cuando se convirtió en colaborador activo del programa humorístico de deporte El Pelotazo, de Canal Sur, con José Guerrero "Y El Yuyu". Desde entonces, poco a poco se ha ido convirtiendo en un auténtico fenómeno mediático: periódicos, tertulias radiofónicas, televisión, doblaje, monólogos e incluso ahora cuenta con su propio programa en la Canal Sur Televisión , "El Show del Comandante Lara"

SIN PARAR DE GIRAR POR ESPAÑA

El Comandante Lara está de gira por toda España con su nuevo espectáculo “Comandante Lara & Cía” que es su nuevo proyecto sobre los escenarios. Acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos, el Comandante Lara nos sorprende con su habitual humor crudo y directo, sin rodeos, donde te ruborizarás y te partirás de la risa a partes iguales. Monólogos, imitaciones y sketches, un auténtico show con el que no podrás parar de reírte desde el comienzo hasta el final. Este sábado por ejemplo se puede ver su schow enTorremolinos y el domingo con doble cita en Sevilla.





Luis Lara, o ya conocido como Comandante Lara, además de este personaje, tiene uno que hace las delicias del público, que es su cuñado Ramiro, al que le pasan muchas cosas, todas juntas, para variar. Y ojo, porque como cantaor flamenco destaca en bulerías y saetas, habiendo ganado en cuatro ocasiones el concurso de Saetas de la Peña Buena Gente, el más prestigioso en Jerez, aunque también se atreve con otros palos menores. Incluso llegó a ser el "speaker" del equipo de fútbol de su ciudad el Xerez C.D.





UN MÓVIL QUE SUENA EN LA SAUNA

Su último chiste comienza así:

El móvil que comienza a sonar en una sauna "Ring Ring"

- ¿Si? ¡Dime!, responde el hombre. "Hola cariño, ¿cómo estás?, ¿Cómo está la más gupa y la mas chati de España.





"Mira, te llamaba porque como tengo tu tarjeta de crédito, que me la dejaste ayer para pagar en el supermercado, era para decirte que he pasado por el escaparete de Carolina Herrera, escuchame y está rebajado el traje ese rosa palo que me gusta, antes valía 4.800 y se ha quedado en 4.300 euros, ¿me dejas que me lo compre con tu tarjeta?», le pide la mujer.





- "Claro que sí, cómpratelo ahora que está rebajado, 4.300 euros es un chollo, cómpratelo, chiqulla, entra y comprátelo ahora mismo. El traje rosa palo de Carolina Herrera para mi cosa guapa", dice el marido





"Ay Paco, mira, pues voy a aprovechar, Paco, que he pasado por el concesionario Mercedes, qué bonito el coche nuevo, el gris metalizado. Había pensado que el Audi que compramos el año pasado ya tiene 12.000 km, ¿dónde vamos nosotros con ese coche? vamos a cambiarlo, Compramos el Mercedes y lo cambiamos, ya que tengo tu tarjeta me llego y lo compro", le explica la mujer.





- "¡Claro que sí! ¿Cuánto vale le Mercedes?, pregunta Paco.





"Se queda en 98.000€, con todos los extras. Es muy bonito, chiquillo"





- ¡Claro que sí, cómpralo, si ese es el coche que te gusta cómpralo, si te compraste el Audi el año pasado y ahota te gusta este, pues cómpralo. Donde vamos nosotros con un Audi de 12 mil kilómetros, eso ya está quemado el coche. Compra el Mercedes nuevo y dale propina al del concesionario, dale 100 mil euros, que eso no es dinero", contesta el marido.





"Ay, pues ya por último, he visto en la inmobiliaria esa casita independiente en la playa, con piscina con la puertecita que la abres y estás en la playa, ¿te acuerdas? Pues esta en oferta, se queda en 580.000 euros de 610.000€ que estaba, que la acaban de poner la oferta ¿la compro con la tarjeta, Paco?".





- "Claro que sí, la casa de tus sueños cariño, hombre por favor, para mi mujer lo mejor del mundo, cómprate las tres cosas. El traje de Carolina Herrera, el Mercedes, la casa de tus sueños, lo que te haga falta, cariño mío", contesta el marido





"Gracias mi Paco, que eres muy bueno, eres el mejor marido del mundo"





- "Claro que sí, para ti lo que haga falta. Luego hablamos".

Cuelga la llamada y dice Paco delante de todos "¡Señores! El móvil este ¿de quién es?"









