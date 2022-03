El Comandante Lara vuelve a desatar las risas en la red: "El chiste del japonés que se cayó del andamio"

No hay chiste, historia, o monólogo del "Comandante" Lara que no nos saque una sonrisa. El popular humorista nos está acostumbrando cada semana a través de sus redes sociales a regalarnos una buena dosis de humor con su particular gracejo andaluz. Cada uno de sus chistes cuentan con miles de reproduciones y sus seguidores ya se cuentan por legión.

El polifacético personaje de Luis Lara y saltó a la fama hace años, cuando se convirtió en colaborador activo del programa humorístico de deporte El Pelotazo, de Canal Sur, con José Guerrero "Y El Yuyu". Desde entonces, poco a poco se ha ido convirtiendo en un auténtico fenómeno mediático: periódicos, tertulias radiofónicas, televisión, doblaje, monólogos e incluso ahora cuenta con su propio programa en la Canal Sur Televisión , "El Show del Comandante Lara"





LLENANDO TEATROS POR ESPAÑA

El Comandante Lara está de gira por toda España con su nuevo espectáculo “Comandante Lara & Cía” que es su nuevo proyecto sobre los escenarios. Acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos, el Comandante Lara nos sorprende con su habitual humor crudo y directo, sin rodeos, donde te ruborizarás y te partirás de la risa a partes iguales. Monólogos, imitaciones y sketches, un auténtico show con el que no podrás parar de reírte desde el comienzo hasta el final. Este sábado por ejemplo se puede ver su schow enTorremolinos y el domingo con doble cita en Sevilla.

Luis Lara, o ya conocido como Comandante Lara, además de este personaje, tiene uno que hace las delicias del público, que es su cuñado Ramiro, al que le pasan muchas cosas, todas juntas, para variar. Y ojo, porque como cantaor flamenco destaca en bulerías y saetas, habiendo ganado en cuatro ocasiones el concurso de Saetas de la Peña Buena Gente, el más prestigioso en Jerez, aunque también se atreve con otros palos menores. Incluso llegó a ser el "speaker" del equipo de fútbol de su ciudad el Xerez C.D.





EL CHISTE DEL JAPONÉS QUE SE CAYÓ DEL ANDAMIO

Un japonés que trabaja en España en un andamio, tuvo en accidente laboral, se cayó de espaldas para atrás y no veas... Se pegó un batacazo gordo, vino la ambulancia se lo llevaron, ingresado en la UCI, fatal con multiples fracturas, daños, intubado, con el gotero, el yeso, los brazos...

Por la tarde noche, llegó a su habituación su compañero Paco, que estaba con él en el andamio, se le quedó mirando, estaba muy mal. Le dice:

- "Takeshi, mucha fuerza, mucho ánimo hay que ver el batacazo que has dado, que mala suerte que tenías el arnés mal puesto, me cago en la mar, Takeshi que mala suerte".

Y a eso que le responde Takeshi en japonés "watachi jiu, takanagua quiu yu ju”... y falleció Takeshi

Paco se quedó impactado con la muerte de Takeshi y al siguiente día fue al funeral. Ya allí Paco se fue para la mujer y la madre de Takeshi y le dice a la madre y a la mujer muy apurado:

- “Señora lo siento mucho, le acompaño en el sentimiento. Yo fui el último que habló con su hijo y su esposo y tengo clavadas sus palabras en el corazón. Pero no controlo bien el japonés, pero me gustaría decírselo para que me digan lo que dijo”

Claro que sí, hijo, que te dijo mi Takeshi

- "Me dijo watachi jiu, takanagua quiu yu ju”

Al escuchar eso la madre se desmayó, se cayó al suelo, la mujer de Takeshi se levantó le quería pegar a Paco, le insultó, se vino para él. Hay que ver eh, hay que ver

- Y le dice Paco pero "hay que ver por qué",

“Lo último que te dijo es quíta el pie del tubito del oxígeno desgraciado, quita el pie del tubito del oxígeno”





