Tres policías asisten un parto dentro de un coche en Marbella: “Tenía la cabecita fuera”

Nos situamos en la madrugada del miércoles 21 de mayo. En Marbella, todo transcurre con normalidad. Tres agentes de la Policía Nacional circulan dentro de un vehículo camuflado por las cercanías de un centro hospitalario realizando labores propias de esta unidad de Seguridad Ciudadana. En ese momento, ven como un hombre sale corriendo de un vehículo: “Observamos como un hombre aparca en las inmediaciones del hospital. Nos acercamos y, ese hombre, caminaba deprisa con una silla de ruedas. Sin entendernos, porque no hablaba español, nos señalaba el coche”.

Ese hombre, de origen Ucraniano, intenta explicarles lo que sucede. Es entonces cuando, según nos cuenta, Juan José Prieto, uno de los agentes, deciden acercarse al coche a ver qué pasa: "Abrí la puerta del coche y me encontré una mujer con un barrigón muy grande. Al intentar moverse me percato de que ella se toca la parte de abajo y está la cabecita del niño”.

COPE Agentes que asistieron el parto junto a la familia

ESTABA DE PARTO

La situación ya estaba clara; la mujer estaba a dando a luz dentro del coche. Juan José, este agente, se puso al frente de las maniobras, algo que en sus 17 años de servicio no había hecho nunca y que presentaba una dificultad añadida: la mujer es ucraniana y no entiende español: “Yo hablaba con ella, pero cuando terminó toda la intervención, me di cuenta de que no hablaba español. Yo había estado hablando solo”.

Pero eso no era impedimento para asistir el parto allí mismo, dentro del vehículo: “Cuando vimos la cabecita del niño nos dijimos que esto había que hacerlo ya”. Juan José se encargó de asistir el parto hasta que llegó el personal sanitario, que trasladó a la mujer hasta el hospital: “Les di el niño y nos apartamos. Cortaron el cordón umbilical y, cuando se llevaron al bebé, nosotros ayudamos a la madre”.

SE LLAMA DAMIÁN

Posteriormente, este agente de la Policía Nacional y otros dos compañeros, no dudaron en pasar por el hospital para interesarse por el estado del bebé y la madre: “Fuimos a verlo y le llevamos un regalito. Estaban muy agradecidos”

Es la historia de tres policías nacionales de Marbella que, sin esperarlo, se enfrentaron a una situación que jamás imaginaron: atender un parto en plena calle, dentro de un vehículo. Un lugar donde el pequeño Damián, decidió venir al mundo.