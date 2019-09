Francisco de la Torre espera que el SARE en Cruz de Humilladero multiplique por cinco las plazas para aparcar

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, segura que la instalación del SARE en algunas zonas de Cruz de Humilladero mejorará la rotación y calcula que multiplicará hasta por cinco las plazas de aparcamiento en esas calles. Aun así, vuelve a recordar a los vecinos que no tiene por qué que haber preocupación, porque su instalación no es definitiva, estará en fase de pruebas durante menos de un año.

CUESTIÓN DE TIEMPO

De la Torre asegura que pasado ese tiempo se podrá comprobar de manera real si ha mejorado la situación de aparcamientos en esas calles. Si no funciona y los vecinos están descontentos, se eliminará el SARE. Por otro lado, el alcalde ha pedido que no se politice este asunto, como están haciendo algunos partidos de la oposición "dejemos que las cosas funcionen de una manera objetiva y no hagamos política con este tema porque da la impresión de que hay una cierta politización que se ha planteado desde los partidos de la oposición".

OTROS CASOS

De la Torre recuerda que en otras zonas de Málaga donde en un principio NO había consenso para su instalación, ahora hay satisfacción, y está convencido de que en Cruz de Humilladero ocurrirá lo mismo "la gente dirá que es una pena el tiempo que se ha perdido porque el sistema es útil", ha asegurado. El alcalde calcula que el SARE funcionará "se multiplica por cinco o por seis el número de aparcamientos", ha dicho. Está previsto que la fase de pruebas comience el uno de octubre.

MOVILIZACIONES

Respecto a la movilización de vecinos de la zona en contra del SARE, el alcalde de Málaga ha incidido en que le merecen "respeto sea uno o dos", insistiendo en que precisamente por esa disparidad de criterios "se pone a prueba".

"Esto es lo que nos lleva a hacer algo que nunca jamás se ha hecho en Málaga o en otra ciudad: ponerlo a prueba un tiempo razonable", ha dicho, al tiempo que ha señalado que esto demuestra "el grado de respeto a las posiciones contrarias". "Vamos a ver la realidad de si funciona o no y si es útil para todos", ha sostenido.

Preguntado por la alta presencia policial en la zona, De la Torre ha indicado que no tiene noticias de ese incremento: "No sé si en algún momento se ha considerado oportuno". El alcalde sí ha resaltado la "plena colaboración" de vecinos "a la hora de quitar los coches para pintar".