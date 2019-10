¿Tienen que pagar los portacontenedores que atracan en la bahía de Málaga?

No solo deben pagar por día anclado, a lo mejor desconocías que los buques portacontenedores no pueden fondear donde quieran sus tripulaciones, sino en tres puntos concretos. Se llaman ‘fondeaderos’ y están predeterminados por la Autoridad Portuaria, que es la administración que tiene competencias sobre las aguas de la bahía de Málaga. Hoy en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga) hemos descubierto, con la ayuda del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, algunas curiosidades que puedes escuchar pinchando el audio que acompaña a esta noticia.

MEGA YATE '"OCTOPUS"

Entre los barcos que han elegido la bahía de Málaga para fondear, se encuentra el "Octopus", el mega yate de lujo de los herederos del cofundador de la empresa Microsoft, Paul Allen.

‘Es un viejo conocido del Puerto de Málaga, ha venido con estancias largas, incluso de más de un mes. Tiene previsto hoy mismo entrar en el recinto portuario. Nos elige su capitán, que encuentra en Málaga una ciudad atractiva para su estancia invernal’ explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.

‘Estos barcos normalmente se alquilan a grandes fortunas y empresas para sus eventos. El "Octopus" ha tenido que pasar unos días fondeando en la bahía de Málaga porque el espigón de Levante estaba ocupado por las fragatas de la Armada y en el Muelle 2, que es donde va a atracar ahora, estaba también ocupado por una serie de barcos’, aclara Carlos Rubio.

‘La cantidad de barcos que nos han visitado en los últimos días, lo que nos indica es que el Puerto de Málaga está acogiendo una actividad muy importante. Son recursos para la Autoridad Portuaria y para la ciudad, porque son empresas locales las que están participando en las actividades de logística y de mantenimiento. Todos debemos estar muy satisfechos de que el Puerto de Málaga esté captando tráfico y funcionando bien’, concluye Rubio.