Sueldo mínimo de 95.000 euros y un escaparate: qué supone el ascenso para los jugadores del Málaga

Este lunes la ciudad de Málaga retoma su ritmo habitual después de un fin de semana de euforia malaguista por el ascenso del Málaga a Segunda División tras un final de partido épico el sábado contra el Nástic de Tarragona, con un gol del canterano Antonio Cordero que suponía el regreso del Málaga al fútbol profesional después de un año en Primera RFEF, conocida anteriormente como Segunda B.





Ya el sábado por la noche, el malaguismo se echó a la calle para celebrar un triunfo muy valioso, ayer el equipo lo celebró con la afición y este lunes nos fijamos en los artífices del ascenso, en los 28 futbolistas que conforman la plantilla del Málaga. ¿Qué supone para ellos ser futbolistas profesionales? Lo primero es que lo van a notar en el sueldo: en Primera RFEF el salario mínimo ronda los 20.000 euros y en Segunda División es de 95.000 euros.

SALARIO MÍNIMO EN SEGUNDA

Ese es el punto de partida, casi 8.000 euros brutos al mes si hacemos la división entre doce meses. Es decir que, como poco, los jugadores del Málaga cobrarán la próxima temporada un poco más de lo que cobra el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, cuyo salario bruto anual es de 93.400 euros.





Cobrarán bastante más que el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía, cuyos sueldos rondan los 87.000 euros. Y si comparamos el sueldo mínimo de un jugador del Málaga el año que viene con el sueldo medio de un malagueño de a pie, entonces podemos decir que esos 28 futbolistas percibirán como poco cinco veces que cualquier trabajador porque el sueldo medio en la provincia es de 18.200 euros brutos anuales, frente a los 95.000 euros de un futbolista de Segunda.





A los salarios de los jugadores se refiere el agente FIFA (representante de futbolistas) Alberto Bermúdez: “El club decidirá los salarios de cada jugador, que pueden variar mucho, habrá jugadores que estarán rondando esos 95.000 euros de salario mínimo y habrá otros que, en función de su importancia en la plantilla, cobrarán más”.

UN ESCAPARATE PROFESIONAL

Más allá del sueldo, este agente asegura que, para los jugadores del Málaga, estar en Segunda será todo un escaparate profesional “mucho más atractivo para la carrera de los jugadores”. “En Segunda División estamos hablando de que habrá jugadores que, estando en esa categoría, puedan dar el salto a Primera”, con lo que ello supone a nivel salarial, puesto que en Primera División el sueldo mínimo prácticamente duplica al de Segunda, según explica el representante de jugadores.





El Málaga vuelve a Segunda División y eso tiene múltiples consecuencias, entre ellas la económica no solo para los jugadores, sino también para el club. Solo por derechos televisivos pasará de ingresar medio millón de euros a seis millones de euros.





Hay que tener en cuenta que estar en el fútbol profesional supone que el Málaga esté sujeto al llamado límite salarial que impone LaLiga a los clubes (a cada uno según sus circunstancias). Un control económico que tiene este objetivo que explica en COPE Málaga el director de la Oficina de Clubes de LaLiga, Jaime Blanco: “Se controla de una forma muy severa y varias veces a lo largo de la temporada para que los clubes no entren en pérdidas, que es algo fundamental en el fútbol profesional y que, en otras categorías no profesionales es recurrente... tener clubes en pérdidas que no son sostenibles”.





Con el ascenso recién firmado, ahora comienza un intenso trabajo en los despachos del Málaga Club de Fútbol. “A partir de ahora empieza una carrera para los gestores del Málaga que tendrán que presentar toda la documentación, ya que la Segunda División al ser profesional tiene muchos requisitos”, explica Jaime Blanco.