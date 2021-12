Sube a 80 el número de contagios relacionados con el brote entre profesionales sanitarios en Málaga

Asciende a 80 el número de contagiados en el brote de coronavirus entre profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga. Esta misma mañana, el Servicio Andaluz de Salud está contratando a sanitarios de refuerzo para que se incorporen a trabajar a la UCI, para cubrir al personal que permanece en aislamiento por haber dado positivo.

Mientras esos trabajadores llegan, se está recurriendo a personal del propio centro. Juan Pedro Ruiz es responsable provincial de Sanidad del sindicato CSIF ha trabajado durante 20 años en las Urgencias y en la UCI del Hospital Regional de Málaga: “Los compañeros de Urgencias que forman parte del servició de Críticos en general, han pasado a cubrir turnos en UCI. Otros compañeros que estaban con días de descanso y, como sucedió durante la pandemia, no han tenido problemas en ir a cubrir algún turno”.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Aunque se está desplazando a personal de Urgencias hacia la UCI, Ruiz asegura que quienes acudan, por ejemplo, hoy a las Urgencias del Regional, no lo notarán “no va a esperar más que hace dos meses ni que dentro de dos meses. Funciona a pleno rendimiento. Son servicios críticos que no pueden trabajar a medio gas, eso allí no ocurre. El personal allí está muy implicado con su trabajo y la sociedad y la opinión pública puede tener la total tranquilidad porque el servicio que se va a prestar es intachable”, asegura.

BROTE

En total, a esta hora, son 80 los profesionales de la UCI afectados por el brote. La mayoría enfermeros, aunque también hay médicos y auxiliares de enfermería. Una de las hipótesis sobre el origen del brote es una comida de Navidad a la que acudieron más de 170 personas, en un restaurante en la zona de Teatinos: todos se hicieron test de antígenos antes de ir y dieron negativo. Así que esta no es la única sospecha “poco tiempo antes hubo una OPE gigante con un tránsito de personas enorme. Además , tenemos la feria Sabor a Málaga, hay congresos, eventos y mucho movimiento. La casuística es muy amplia”, señala Ruiz.

INCIDENCIA AL ALZA

Las últimas 24 horas dejan 210 contagios más en la provincia; una jornada sin fallecidos por coronavirus. La tasa de incidencia sigue creciendo: hoy roza los 158 (157.9) casos por cada cien mil habitantes, son 27 puntos más que antes del puente; 27 puntos más que el viernes.