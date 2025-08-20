Estas son las bebidas típicas de la feria de Málaga

La bebida estrella de la Feria de Málaga es el Cartojal, un vino dulce de Málaga que se sirve muy frío. También es común encontrar tinto de verano, y rebujito, una mezcla de vino fino o manzanilla con gaseosa o refresco de limón. También se pueden elegir otros vinos dulces como el Carpe Diem y evidentemente un buena cerveza, que en Málaga siempre nos decantamos por San Miguel o Victoria.

cartojal

Una de las bebidas más consumidas durante la feria es el Cartojal, que lo encontramos en todos sitios y además forma parte de la imagen de la feria porque nos podemos topar en la calle con sus famosos barriles de color rosa con lunares blancos.

Barriles de Cartojal

Piluca de Burgos es la cuarta generación de la familia que fundó Bodegas Málaga Virgen en 1885, en la que se elabora el Cartojal. "Veinticinco o treinta años hace que este vino está acompañándonos en la feria de Málaga. Fueron los consumidores los que hicieron que este vino se convirtiera en el de la feria, porque lo hicieron suyo. Un vino de licor dulce con uva Moscatel de Alejandría con una calidad excepcional que hizo que la gente se fuera enamorando de él como costumbre de Málaga y de la feria"

Este año la bodega da un paso adelante y presenta una novedad que que es el Cartojal Zero, que no es un vino sin alcohol, se trata como dicen ellos de un vino desalcoholizado. "Le hemos extraído el alcohol, hemos procurado mantener todos sus aromas, su equilibrio, su complejidad, su dulzor, pero sin alcohol. Llevamos un año y medio con este proyecto en desarrollo y por fin esta feria hemos conseguido tenerlo para poder disfrutarlo"

Nuevo Cartojal Zero

carpe diem

Otro tradicional vino de la feria de Málaga es el Carpe Diem, un vino dulce tradicional elaborado en las bodegas del mismo nombre de la localidad malagueña de Mollina. Para obtener este vino se emplea mosto extraído de la variedad Moscatel a muy bajas presiones. Siempre en barriles de acero inoxidable y a bajas temperaturas se realiza la decantación de manera natural, consiguiendo un mosto limpio que se lleva a fermentar a bajas temperaturas hasta que alcanza la concentración de azúcares deseada, momento en que se apaga la fermentación y se logra este dulce natural.

cervezas

Para refrescarnos en la feria de Málaga a cualquier hora del día, ya sea en el centro o en el real, la cerveza sigue siendo la reina de las bebidas y aquí podemos elegir entre dos que son totalmente autóctonas. San Miguel o Victoria.

Cervezas malagueñas

Cerveza San Miguel vuelve a ser este año patrocinador oficial de la feria de Málaga y cuenta con tres casetas, una en la Plaza de la Constitución en el centro y dos en el Real de Cortijo de Torres.

En cuanto a la cerveza Victoria, es la otra alternativa refrescante y equilibrada en cuerpo y aroma, ideal para tomar en cualquier momento del día que también es de la preferidas por los malagueños en su feria.

Su eslogan, malagueña y exquisita, define el alma de esta cerveza: orgullosa de ser malagueña y elaborada cuidadosamente con el proceso tradicional de maduración lenta. Su proceso de guarda, con un mínimo de 12 días, asegura su sabor exquisito.