Sanidad obliga a retirar estas salchichas Frankfurt de la venta por riesgo a consumirlas

Uno de los productos más consumidos en España y en el mundo, sobre todo por los más pequeños de la casa, es la salchicha en sus muchísimas variantes. Y una de las variantes más consumidas en nuestro país es la de tipo Frankfurt. Pues la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que está adscrita al Ministerio de Consumo, ha ordenado la retirada inmediata de unas conocidas salchichas tipo Frankfurt fabricadas en España y repartidas por muchos supermercados

RETIRADA INMEDIATA DEL LOTE DE SALCHICHAS

La orden ha sido clara por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición: retirar inmediatamente el lote de salchichas Bratwurst cocidas en tripa natural de la marca Casa Westfalia de cualquier establecimiento en el que esté a la venta.

⚠️ ADVERTENCIA EXCLUSIVAMENTE para ALÉRGICOS a las PROTEÍNAS de la LECHE.



▶️ Salchichas tipo Frankfurt MARCA CASA WESTFALIA. Ver detalles ⬇️



❌No consumir si eres alérgico

✅Sin riesgo para el resto de personas consumidoras



La AESAN ha tomado esta drástica medida después de recibir una notificación de alerta de las autoridades sanitarias de Extremadura en la que se detalla que el mencionado lote de salchichas contiene caseína, un alérgeno que debería ir indicado en la etiqueta del envase de las salchichas.

El producto ha sido distribuido por muchísimos establecimientos de todo el territorio español, por lo que el Ministerio de Consumo se puso en contacto rápidamente con todas las Comunidades Autónomas para informarles de estos hechos y que retiren los lotes que estén a la venta.

EL LOTE DE SALCHICHAS

Estas son las salchichas que han sido retiradas del mercado inmediatamente

Como especifica la AESAN y el Ministerio de Consumo, el lote de salchichas afectado y retirado del mercado es el siguiente:

Nombre del producto: Salchichas Bratwurst cocidas en tripa natural

Nombre de marca/comercial: CASA WESTFALIA

Fecha de caducidad: 14/05/21

Peso: 270 gramos/unidad

Temperatura: refrigerado

¿QUÉ ES LA CASEÍNA?

La caseína es una proteína de leche que podría suponer un riesgo importante para las personas alérgicas. Forma el 80% de la leche de vaca y es un compuesto esencial para la asimilación del calcio y del fosfato. Al ser un alérgeno, la caseína debería venir presente en la información que contiene la etiqueta del lote, algo que no ocurre en estas salchichas. Más allá de retirar el lote de salchichas del mercado, la AESAN también informa que los alérgicos a la proteína de leche no deben consumir estas salchichas e incluso se les especifica que pueden devolver el producto en el lugar donde los compraron sin necesidad de presentar el ticket de compra. El comunicado de la AESAN también apunta que el consumo de este tipo de salchichas no supone ningún riesgo para los consumidores que no sean intolerantes a la caseína.