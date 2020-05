¿Sabes que son los alimentos germinados y cómo los puedes elaborar?

¿Has oído hablar de los germinados? Son un alimento que están al alza por la facilidad que tenemos para acceder a ellos y por sus propiedades saludables. Cada vez son más las familias que se acercan a este tipo de alimento, y no sólo eso, si no que además son capaces de realizar todo el proceso, desde que se cultiva hasta que lo llevamos a nuestra cocina. El proceso es sencillo, rápido y sobretodo barato. A buen seguro que cuando eras niño has cultivado algún tipo de germinado, el típico experimento de poner una semilla dentro de un algodón para que esta brote es ya un germinado. Pues este experimento tan usual que solemos hacer también se puede llevar a cabo para consumir.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Para comenzar debemos tener claro que los germinados son: "Una alternativa para tomar estos alimentos, queremos disfrutar de la materia prima de distintas opciones y es otra manera de consumirlo. Es entretenido y cambia su estructura. Una lenteja cuando germina despierta. Empieza a crear enzimas y hace que los nutrientes sean más accesibles para nosotros y va secando su perfil nutricional y mejora, en muchos casos, la digestibilidad y la entrada en nuestro organismo de sus vitaminas, minerales y enzimas" explica en COPE Málaga, Julia Wänrberg, Doctora en Nutrición y profesora de la Facutad de Ciencias de la Salud.

¿Quieres que tu comida salga de la huerta y de inmediato esté en tu mesa?. #AGROSAVIAEnseña las técnicas para que obtengas germinados, deliciosos y nutritivos. pic.twitter.com/9OTc0QLXTr — AGROSAVIA (@SomosAGROSAVIA) April 15, 2020

COMO PLANTARLAS Y ELABORARLAS

Ya tenemos claro lo que son los germinados y sobretodo los beneficios para nuestra salud. Hay infinad de semillas que podemos elegir para hacer nuestros germinados, la doctora Wänrberg nos explica la manera en la que podemos comenzar para sembrar y cocinar nuestros propios germinados: "Hay varias semillas y legumbres que son más fáciles para empezar. Las judías verdes , sojas verdes o las conocidas judías mungo. Éstas son las que producen los brotes de soja y se utilizan para ensaladas o salteados. Son fáciles de hacer, esas judías las remojamos en agua durante unas horas, por ejemplo por la noche y a la mañana se ponen en un bote para que no se sequen y que tengan aire. Ese bote lo cerramos con una gasa pero con aire y se espera lo que tarde la semilla en generar su tallo. Hay que lavarlas todos los días con agua fresca para que no se pudra. En un par de días se saca de la oscuridad para que las hojas verdes puedan crecer y a partir de ahí ya tenemos los brotes verdes para ser consumidos. Es un alimento fresco, que no dura mucho, sólo unos pocos días, y se aconseja consumirlos directamente. Los brotes de soja germinada se ven el pequeño bulbo y el tallo, se puede comer todo. Sólo se suele evitar la piel pero no hay ningún problema porque es fibra ​".

Los germinados se pueden extraer a través de semillas como rábano, remolacha, cebolla, puerro, girasol, calabaza, mostaza, sésamo; también lo podemos extraer de los cereales como trigo, avena, trigo sarraceno, cebada, mijo y arroz; o de las legumbres lentejas, judías mungo, soja, garbanzos, alubias. Dependiendo el tipo de semilla que vayamos a utilizar el remojo deberá ser más corto o más prolongado.

Ahora depende de ti llevar a cabo una dieta saludable y eloborar tu mismo tus propios germinados.

También te puede interesar:

Tomates: La importante propiedad saludable que podemos obtener al cocinarlos

Esta es la mejor receta para superar el confinamiento por el coronavirus

¿Sabes cuál es el mejor remedio natural para desinfectar frutas y verduras?

Halitosis: tres remedios naturales para acabar con el mal aliento