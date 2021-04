Recupera un anillo que perdió al tirar la basura: "Lo compré hace 30 años"

Helen Miles, una vecina inglesa afincada en El Secadero, en el municipio de Casares, se disponía a tirar la basura al contenedor. Pero ocurrió lo menos pensado, ya que se le cayó el anillo dentro del contenedor. Un anillo al que Helen Miles le tenía muchísimo cariño, es decir, tenía un valor sentimental impagable, más allá del evidente valor material. Llevaba con el anillo puesto en su dedo meñique nada más y nada menos que 30 años, pero el milagro se ha producido. Y es que cuando ya lo daba por perdido completamente, la sorpresa le ha llegado a Helen Miles cuando más de un año después, el anillo, una pieza de tres alianzas engarzadas en oro de tres colores; ha aparecido y ha vuelto a sus manos gracias a la Oficina de Objetos Perdidos del Complejo Ambiental Costa el Sol. En COPE Málaga se han puesto en contacto con la protagonista de esta bonita historia, que ha comentado que pensaba que “nunca lo iba a recuperar, imaginaba que ya lo había perdido”.

UN ANILLO MUY IMPORTANTE PARA HELEN

Un día cualquiera, Helen se dispuso a tirar la basura al contenedor y cuando volvió se dio cuenta de que no tenía el anillo que llevaba más de treinta años con ella. “Tenía el anillo desde hacía más de 30 años, no recuerdo exactamente cuándo y dónde lo compre, pero era muy importante para mí, le tenía mucho cariño y estaba muy triste”, comenta Helen Miles en COPE Málaga.

“Pensaba que nunca lo iba a recuperar, no lo olvide nunca, pero pensaba que ya estaba perdido. El año pasado vi un artículo en Facebook sobre objetos perdidos y pensé que podía tener suerte y encontrar el anillo. Cuando me llamaron me puse muy feliz. Tuve que entregar muchas fotos y mucha información del anillo, y fue difícil porque apenas tenía fotos de mi mano”, continúa explicando la protagonista de esta historia.

El anillo entregado a Helen Miles aparece registrado por el servicio de Objetos Perdidos en enero de 2020. El delegado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

CASARES

Casares

Situado entre el Estrecho de Gibraltar, la Serranía de Ronda y la Costa del Sol, Casares se distingue por la diversidad de sus paisajes, su fauna y flora. El municipio está formado por tres núcleos de población: Casares, Casares Costa y El Secadero. Con una temperatura similar al resto de la Costa del Sol, en los 17º de media anual, presenta una peculiaridad con respecto a los municipios vecinos, ya que la mayor parte su término se encuentra a gran altitud, suavizando las temperaturas y aumentando las precipitaciones. Casares alberga el Paraje Natural de Sierra Bermeja, un macizo montañoso de origen volcánico, que recibe su nombre por el color rojizo de las rocas peridotitas.

La casa natal de Blas Infante

Ubicada en el nº 51 de la Calle Carrera se encuentra la casa en la que el 5 de julio de 1885 nacía en Casares Blas Infante, considerado Padre de la Patria Andaluza, por ser el máximo ideólogo del andalucismo político.

Casa natal de Blas Infante

En la actualidad, además de ser un punto de información turística, la casa alberga una exposición permanente con fragmentos de la vida y obras de este ilustre casareño, que nos acercan a un mejor conocimiento de su pensamiento y de su propia persona. Además, la casa posee una pequeña sala de exposiciones temporales, que suele albergar muestras de artistas locales y comarcales.