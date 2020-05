Elaborar pan saludable para los pequeños de casa es más sencillo de lo que puedes imaginar. Puedes animarlos, incluso, a que elaboren la receta contigo, así seguro que valorarán más la calidad y el sabor de los bollitos. “Para que el niño no ponga pegas, hay que evitar que el pan sea muy oscuro debido a la harina integral” asegura el fundador de la empresa online ‘El amasadero’, Andrés Bonilla. Para hacer, por tanto, un pan atractivo para los niños elegiremos una harina panificable (que se compra en sitios especializados) o harina de fuerza (que se encuentra en el supermercado). “Lo ideal es la harina panificable que encontramos en tiendas especializadas, pero si no queremos complicarnos lo podemos hacer con harina de fuerza que va a dar como resultado un pan muy esponjoso”, matiza Bonilla.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES PARA HACER PAN PARA NIÑOS?

Una de las claves a la hora de elaborar pan en casa es medir bien las cantidades. De una buena medida depende el éxito de nuestra pieza de pan. Para esta receta debes añadir en un bol grande (o una bandeja grande de cristal típica de horno) los siguientes ingredientes:600 gramos de harina (panificable o de fuerza), entre 360 y 390 gramos de agua (depende del agua que chupe la harina); 12 gramos de sal y una cucharada (de postre) de levadura en polvo.

Receta sencilla para hacer bollitos de pan saludable para los niños

¿CÓMO ELABORAR LA RECETA DE PAN PARA NIÑOS?

Si eres ‘primerizo o primeriza’ en esto de elaborar pan en casa, igual te da un poco de miedo no saber cómo mezclar y amasar los ingredientes necesarios. No te preocupes, por ahí han pasado todos los grandes panaderos. Es tan fácil como remangarte bien las mangas, lavarte muy bien las manos y meterlas en el recipiente donde has echado todos los ingredientes. Ve mezclando con cariño. Al principio se te quedará la harina pegada en los dedos, pero no desistas. Sigue mezclando y amasando, mezclando y amasando. En unos diez o doce minutos tendrás una masa perfecta.

¿CÓMO CONSIGO QUE FERMENTE Y SUBA EL PAN?

“Con las cantidades que hemos puesto y con el calor que está haciendo ya, creo que en una hora y media la masa habrá fermentado, es decir, crecerá y nos saldrá casi un kilo de masa”, explica Andrés Bonilla, propietario del sitio web especializado en pan, ‘El Amasadero’. Una vez que ha pasado una hora y media y la masa ha multiplicado su volumen, tendrás que hacer bolas de unos 120 gramos que es un tamaño perfecto para conseguir bollitos.

ÚLTIMO PASO: 15 MINUTOS EN EL HORNO A 200º

Ya has llegado a lo más fácil de la receta... meterlo en el horno. Coloca papel vegetal en la bandeja del horno y sobre él distribuye las piezas de pan. Ojo, debes dejar espacio suficiente entre los bollitos porque tendrás que dejarlos reposar durante otra hora y media para que vuelvan a crecer. Será entonces cuando puedas meterlos en el horno (previamente calentado) y dejar que se hagan durante 15 minutos a 200º. ¡Conseguido¡ Tienes el pan listo para degustar y un magnífico olor en toda la casa.

