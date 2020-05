Recetas de cocina para el aislamiento: Canapés enrollados

En estas semanas de cuarentena se ha abierto un nuevo mundo hacia la gastronomía, y probar nuevos platos y recetas en la cocina se ha convertido en una de las cosas más llevadas a cabo por la mayoría de los hogares de España. Este espacio de la casa es el lugar perfecto de unión entre padres e hijos, quienes cada vez tienen más ganas de probar nuevas comidas.

Sin lugar a dudas, las redes sociales nos inundan cada día de vídeos o imágenes de la gente que se está volviendo repostera. Y aunque las galletas, los bollos, las tartas, o los dulces en general son una gran apuesta en estos días, también encontramos otro tipo de recetas. Por eso, en cope.es continuamos un día más con los tutoriales de nuestra cocinera Pilar Fernández, directora de Comunicación del Grupo COPE, quien nos enseña pequeños trucos y consejos para ayudarte en tu cocinado diario.

En esta nueva entrega, de 'Recetas de cocina para el aislamiento', Pilar Fernández prepara unos sencillos canapés enrollados. Son una apuesta segura para cuando tengamos invitados en casa, "no se tarda nada" en hacerlos y "quedan muy monos y muy vistosos".

Los ingredientes necesarios para su preparación son:

Pan de molde

Sobrasada

Queso

Está "tontá" o "chuminá" como dice la directora de Comunicación del Grupo COPE, se hace sencillamente pasando en primer lugar un rodillo sobre las rebanadas del pan de molde, para que quede "más finito y luego se pueda enrollar bien". Después, lo único que se pone es la sobrasada, bien untada sobre toda la rebanada, y seguido una loncha de queso por encima. Una vez tenemos el queso sobre la sobrasada cogemos "un buen cuchillito y lo partimos por la mitad". El último paso tan solo consiste en enrollarlos.

Si estás cansado de comer siempre lo mismo, de no saber qué preparar de menú cada día, no dudes en navegar buscando las 'Recetas de cocina para el aislamiento' tanto en la web de cope.es como en cadena100.es . Podrás encontrar, entre muchas otras recetas, cómo hacer unas estupendas espinacas con garbanzos, degustar unos deliciosos mejillones en salsa o probar esos muslitos de pollo asados que hace tanto que no comes.