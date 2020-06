¿Qué requisitos debe cumplir tu mascota para ser donante de sangre?

Este domingo, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, un gesto de ayuda a los demás que no solo podemos hacer las personas porque... ¿sabías que los animales también pueden donar sangre? Y no solo eso, es que en España existe un Banco de Sangre Animal, donde cada año se realizan unas 5.000 transfusiones.

En España hay unas 3.000 mascotas que donan sangre de forma regular, cada tres o cuatro meses. De esta forma, gracias a sus cuidadores, estos animales ayudan a salvar la vida de otros... igual que hacemos las personas cuando nos dirigimos a un centro de transfusión a hacer una donación.

Desde el Banco de Sangre Animal se suministra de forma regular a más de 50 hospitales veterinarios de referencia en España, que actúan “como centros colaboradores del banco y constituyen una red de suministro de hemoderivados a todos los centros veterinarios de la zona cuando lo necesitan”, explica el director clínico del Banco de Sangre Animal, Ignacio Mesa.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN ANIMAL

Para poder ser donante de sangre, las mascotas deben cumplir con unos requisitos determinados. En el caso de los perros deben ser sanos, tranquilos y simpáticos y tener entre uno y ocho años. Su peso debe superar los 25 kilos, carecer de evidencia de enfermedades infecciosas, estar vacunado y desparasitado, no estar bajo ninguna medicación –salvo que se trate de una desparasitación-, carecer de antecedentes de enfermedad grave, no tener soplo cardíaco y no haber recibido transfusiones previas.

Algunos de estos criterios son comunes a los gatos, que también deben ser sanos, tranquilos y simpáticos, estar vacunados y desparasitados, no tener evidencia de enfermedades infecciosas, no estar bajo ninguna medicación, no tener antecedentes de enfermedad grave ni soplo cardíaco. Además, en el caso de los gatos, deben tener una vida en espacios interiores y ser alimentados solo con dieta comercial.

¿EN QUÉ CASOS PUEDE NECESITAR UN ANIMAL UNA TRANSFUSIÓN?

La transfusión de sangre en mascotas se da ante casos de “hemorragias por un traumatismo o cirugías complicadas, pacientes críticos con otros tipos de anemias, alteraciones de la coagulación, intoxicaciones, enfermedades hepáticas, enfermedad intestinal con pérdida de proteínas o quemaduras”, entre otros casos, como explica Eduardo Pastor, de uno de los 50 hospitales que colaboran con el Banco de Sangre Animal.

MENOS RESERVAS POR EL CORONAVIRUS

Como ha ocurrido en la mayoría de centros de transfusión sanguínea del país, la crisis del coronavirus también ha provocado una disminución de las reservas se sangre animal. En este caso, no se han podido realizar extracciones durante el confinamiento, a diferencia de lo que ha ocurrido con la donación humana, que se ha desarrollado con estrictas medidas de seguridad. Lo que sí se ha mantenido ha sido el servicio de transfusiones para casos urgentes, de ahí que las reservas hayan disminuidos: sí ha habido transfusiones, pero no donaciones.

CONOCE EL BANCO DE SANGRE ANIMAL

El Banco de Sangre Animal nace “del deseo de desarrollar la medicina transfusional en la clínica de animales de compañía, siguiendo criterios de buenas prácticas y de calidad empleados en medicina humana”, según explican desde la propia organización.

“Trabajamos para que todas las transfusiones que se realicen sean con componentes sanguíneos seguros y libres de enfermedades infecciosas, lo que garantiza la prestación de mejores servicios sanitarios”, añaden.

Si eres propietario de una mascota y quieres colaborar con el Banco de Sangre Animal, puedes pinchar aquí.