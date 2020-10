Lo que debes saber si quieres comprar la vacuna de la gripe y no hay stock en tu farmacia

Venimos contando en COPE que la campaña de la vacunación contra la gripe está ya en marcha: ya se está vacunando a los mayores de 65 años y trabajadores de profesiones esenciales como policías y bomberos y a partir del 1 de noviembre comienza la campaña para el resto de personas de grupos de riesgo.

�� Los andaluces podrán solicitar su cita para la vacuna de la #gripe a través de la aplicación móvil de #SaludResponde��, ClicSalud+ o contactando directamente con su centro de salud. �� @abcdesevilla ✅ https://t.co/mlBxmKxxNC — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 18, 2020

Pero, ¿las personas que no formen parte de ningún grupo de riesgo pueden ponerse la vacuna por su cuenta, comprándola en la farmacia como otros años? La respuesta es que sí, pueden hacerlo, pero no lo van a tener fácil.

SAS CON MÁS VACUNAS

No, porque elSASha comprado este año más dosis y por eso las farmacias apenas tienen stock. Pedro Quesada es farmacéutico titular de Próxima Farmacias en Alhaurín de la Torre, “no tenemos y no podemos garantizar suministrar porque los almacenes que nos suministran no tienen stock, este año el SAS se aprovisionó de más vacunas, así que en las farmacias no tenemos”, agregó.

TRANQUILIDAD CON LA GRIPE

En todo caso, a esas personas a las que, en principio, no va a vacunar el SAS, el farmacéutico les lanza este mensaje, “que no se preocupen, que haya tranquilidad, que si no eres de grupo de riesgo, te curas en una semana, con una medicación adecuada. No hay que tener miedo. El objetivo es que las urgencias no se saturen”, apuntaba Quesada.

Y una derivada más: este año, las mascarillas por el coronavirus van a ser un aliado contra la gripe, “entendemos este año que tanto el catarro como la gripe habrá menos incidencias, hay menos catarros este año. Vendemos muchos menos medicamentos para síntomas menores, que en otros años en las farmacias”, subrayó.

