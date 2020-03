¿Puedes recuperar dinero si tienes una hipoteca con IRPH?

Si estás hipotecado, este asunto te interesa. Como viene informando COPE, la Justicia europea declara que las hipotecas vinculadas al conocido como IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, pueden ser abusivas.

Se trata de un índice al que están vinculadas miles de hipotecas en España. Según el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe, es “al coste medio al que los bancos suelen prestar dinero para las hipotecas”.

Lo que dice la el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que este índice puede ser abusivo si el cliente del banco no lo conocía o no tenía la suficiente información. “Cuando el cliente firma el préstamo al IRPH, tiene que saber cuáles son las consecuencias económicas que va a tener y le tienen que informar de cuál ha sido la evolución de ese índice en los últimos tiempos”, según comenta el experto.

TRANSPARENCIA

"Si el banco informa al cliente y el cliente decide que sí quiere esa hipoteca, el préstamos será transparente y no será abusivo, pero si el banco no cumple con ese deber de información previa con el cliente, la cláusula sí puede devenir en abusiva y además el tribunal dice que ahora serán los jueces nacionales los encargados de valorar si eso se ha producido o no se ha producido”, explica Yagüe.

ACUDIR AL BANCO

A raíz de este pronunciamiento del tribunal comunitario, ahora cuando un juez por ejemplo en Málaga reciba un caso por una cláusula de IRPH, podrá declararla abusiva si hay argumentos para ello. Aunque el cliente puede recurrir antes a su banco que a los tribunales: “Quienes tengan IRPH tienen que reclamar, dirigirse al banco, decir que no fue informado adecuadamente de sus consecuencias económicas y que solicita el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas”, pero en caso de que el banco se niegue, “posiblemente habrá que acudir a una demanda judicial contra la entidad financiera”.