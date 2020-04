Primera denuncia a una familia con niños en Málaga por no cumplir las normas de seguridad

Dos días después de que el Gobierno permitiera la salida de los niños a la calle, la Policía Local de Málaga ha puesto la primera denuncia por no cumplir las normas. Se trata de una familia que se encontraba con menores a más de un kilómetro de distancia de su domicilio.

Los hechos han ocurrido en calle Alozaina de la capital, donde una mujer y sus tres hijos permanecían sentados junto a otras personas sin guardar la distancia de seguridad. La sanciones para estos casos van desde los 600 a los 1.500 €. Pese a este caso, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, destaca la responsabilidad de los malagueños, “por regla general tengo que decir que los malagueños se han comportado, han sido responsable. Sobre la salida de los menores llamo a la co-responsabilidad de los padres”, apuntó.

INSOLIDARIDAD

Actualmente una plantilla de 490 agentes patrullan cada día las calles para velar por el cumplimiento de las normas. Desde que se decretara el estado de alarma la policía local ha denunciado a 5.300 personas y ha practicado 10 detenciones, “han habido comportamientos insolidarios. Se han dado casos de malagueños que no se han comportado bien, pero es mínimo. Ahí está la Policía Local para hacer cumplir la norma”, comentó.

Este fin de semana se podrá salir a hacer deporte y desde el ayuntamiento han anunciado un refuerzo de agentes en zonas como los paseos marítimos. Una nueva situación ante la que el concejal reprocha al Gobierno central la falta de directrices claras para afrontarla como ya ocurrió con la salida de los niños, "hago un llamamiento al Gobierno, no puede ser que entrara una norma el domingo y no tuviéramos un decálogo hasta las 19 de la tarde. No podemos dejar estas cosas a la improvisación”, lamentó.

El concejal de #Seguridad, @AvelinoPP, a través de una rueda de prensa telemática, informa sobre el plan de emergencia municipal activado por el Ayuntamiento de #Málaga ante la crisis del #coronaviruspic.twitter.com/FDNaCH2f96 — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) April 29, 2020

Sobre el plan de “desescalada” anunciado por Pedro Sánchez, el Ayuntamiento no va a anunciar protocolos y medidas hasta que el Gobierno defina ese plan, "estamos trabajando en distintas hipótesis, no vamos a hacer ningún anuncio hasta que el Gobierno tome una decisión clara y actuar con garantías de seguridad”, apunta.

OTRAS MEDIDAS MUNICIPALES

El esfuerzo municipal ha priorizado la atención social. En este sentido, informan que se reforzado la red de plazas de Puerta Única que cuenta actualmente con 441 plazas ocupadas repartidas entre los siguientes recursos: centro de acogida municipal y alojamientos de ONG (300 plazas), Albergue Juvenil de Torremolinos cedido por la Junta de Andalucía y gestionado por el Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de Cruz Roja y Cáritas (70 plazas) y Residencia El Convento (71 plazas).

Buenos días. Os recordamos que es esencial cumplir las indicaciones establecidas respecto a las salidas con menores de 14 años durante el Estado de Alarma. Seguimos en crisis sanitaria #RESPONSABILIDAD Consulta la guía de buenas prácticas ���� https://t.co/XB9xhvBygGpic.twitter.com/6zgMSdIO1B — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) April 29, 2020

Se han habilitado en 61 centros escolares, en coordinación con la Junta de Andalucía, espacios para la distribución de alimentos de modo que los menores acogidos al Plan de Refuerzo de Alimentación Infantil (PRAI) continúen recibiendo los lotes de comida mientras permanecen cerrados los comedores por el estado de alarma.

Desde ayer, martes 28 de abril, se ha habilitado un espacio cedido por la Diócesis para alojar a las personas sin techo que necesitan estar aisladas al haber dado positivo por coronavirus. El dispositivo, impulsado por el Área de Derechos Sociales ha contado con la colaboración con Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras e Ikea, y desde el punto de vista sanitario está supervisado por un médico que es funcionario municipal y se ha coordinado con la autoridad sanitaria (Consejería de Salud de la Junta de Andalucía).