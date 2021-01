El polémico vídeo de una concejala que interviene en una reunión conduciendo: “Fueron cinco minutos”

Polémica servida en el Ayuntamiento de Málaga porque la concejala del equipo de Gobierno del Partido Popular Ruth Sarabia intervino en la última Comisión de Economía conduciendo. La comisión era virtual, cada concejal participó en el encuentro desde casa o desde el despacho y la edil de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, delegada también del distrito de Campanillas, intervino unos minutos desde el coche.

Sarabia se defiende diciendo que han sido los últimos cinco minutos, que la comisión empezó media hora tarde y ella tenía que marcharse al Ayuntamiento de Málaga porque la estaban esperando varias personas para una reunión. Asegura que llevaba activado el manos libres y que en ningún momento tocó el teléfono móvil.

REACCIÓN DEL PSOE

Sin embargo, las reacciones desde la oposición municipal no se han hecho esperar. El PSOE habla incluso de llevar la grabación a la Guardia Civil y a la Policía Local por si pudiera suponer una infracción de tráfico.

La concejala socialista Begoña Medina publicaba en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Los estudios demuestran que el 20 por ciento de los accidentes mortales de tráfico se producen por un mal uso de los móviles. Esta distracción se califica como muy grave para la DGT y acarrea la pérdida de 6 puntos del carné. Pedimos que se aplique la norma con Ruth Sarabia dando ejemplo".

Los estudios demuestran que el 20% de los accidentes mortales de tráfico se producen por un mal uso de los móviles.

Esta distracción se califica como muy grave para la DGT y acarrea la pérdida de 6 puntos del carné. Pedimos que se aplique la norma con @ruthparticipa dando ejemplo pic.twitter.com/ITaMt9vCur — Maria Begoña (@mariabegoamed) January 21, 2021

PLENO DESDE LA HAMACA

No es la única polémica que se ha producido en el ámbito municipal de la provincia de Málaga desde que se implantó el teletrabajo y comenzaron a celebrarse reuniones telemáticas. El pasado verano generó una enorme polémica el episodio protagonizado por una concejala del Ayuntamiento de Torrox, Paola Moreno.

Los miembros de la Corporación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía estaban citados a un pleno telemático. Una edil del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrox, la concejala de Hacienda, Paola Moreno, asistió a esa sesión telemática desde la playa.

"NO LO VOLVERÍA A HACER"

El asunto lo denunciaba el PSOE en las redes sociales, con una imagen en la que se podía ver a la edil en la tumbona, con gafas de sol. En COPE Málaga, la concejala dio explicaciones. Aseguraba que prometió a sus hijos ir a la playa en el primer día que estaba permitido y que por eso asistió al pleno desde la hamaca: “Me podía haber metido en el coche como hicieron otros compañeros y haberme evitado toda esta controversia, pero quiero dejar claro que estaba al cien por cien en la reunión, en ningún momento estaba tumbada, sino sentada en una hamaca donde nada más se veía mi cara... y quise cumplir con mi responsabilidad y asistir a ese pleno, fuera cual fuera el foro en el que estuviera”.

Decía que comprende las críticas, pero no las compartía, que cree que a ella la criticaban por ser una política de derechas. En todo caso, visto el revuelo, no lo volvería a hacer: “Entiendo que haya personas a las que les moleste el poco decoro y, viendo la controversia, aunque fue de una manera inocente, no lo volvería a hacer”.

También te puede interesar:

- Una concejala del PP asiste al pleno telemático desde la playa tumbada en una hamaca

- Málaga vuelve a batir récords con 1.652 contagios en un día con quince fallecidos por coronavirus

- Málaga prohíbe ya circular con bicicleta o patinete por las aceras

- CONCURSO (IV) | ¿Cuánto sabes de Málaga? Compruébalo aquí