Para perder peso, ¿cerrar el pico o mover las piernas?

A estas alturas seguro que sabes que las llamadas ‘dietas milagro’ no funcionan a largo plazo. Te pueden funcionar puntualmente, pero terminarás cayendo en el temido ‘efecto rebote’. Los expertos insisten en que, para mantener el peso adecuado o incluso para perder los kilos que nos sobran, basta con seguir nuestra dieta Mediterránea. Eso sí, reducir la cantidad que nos servimos en el plato y cuidar el horario de la cena.

¿DIETA O EJERCICIO?

‘Las matemáticas son fáciles: tenemos que ingerir lo mismo que necesita el cuerpo para vivir cada día. Si consumimos más de lo que necesita el cuerpo, subiremos de peso y si consumimos menos, perderemos peso. Pero ojo, que no solo perdemos grasa, también perdemos masa muscular y eso no es bueno, por lo que tenemos que hacer ejercicio’, asegura la doctora en Nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Julia Wärnberg, durante su intervención semanal en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’.

‘Tenemos que hacer las dos cosas, cuidar la dieta y hacer ejercicio, porque no queremos perder peso bruto del cuerpo sino el peso de la grasa corporal. Y eso lo conseguimos consumiendo menos y haciendo ejercicio’ explica Wärnberg.

NO ELIMINAR LA GRASA

‘No hay que eliminar la grasa de la dieta porque la necesitamos para alimentarnos de forma agradable, para conseguir que nos guste lo que consumimos y porque, además, tiene un efecto saciante, como también lo tienen los carbohidratos, las proteínas y la fibra’ afirma la profesora experta en dieta Mediterránea.

Pero no te engañes, no pienses que puedes almorzar un entrecot bien cargado de grasa y conseguir mantener la línea. Cuando la doctora en Nutrición habla de grasa se refiere a la grasa saludable que encontramos en los frutos secos, en el aguacate o en el aceite de oliva virgen extra. Esa es la que no debes desterrar de tu dieta, aunque tengas como objetivo perder peso.

Dicen los estudiosos de la dieta Mediterránea que no hay milagros para perder peso y que, si lo que queremos es ‘perder peso de forma saludable a medio y largo plazo’, nuestra dieta, la española, es la mejor opción.

HORARIO DE LA CENA

‘Para perder peso yo no hablaría tanto sobre el pan y los carbohidratos sino sobre los hábitos y horarios que tenemos. Recomendaría cenar poco y no demasiado tarde’ añade la doctora en Nutrición Julia Wärnberg, a la que puedes escuchar cada miércoles en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga.

Y recuerda, además de reducir la cantidad de tu plato, cuidar los horarios de las cenas y seguir una dieta Mediterránea, debes añadir la actividad física para no perder masa muscular.