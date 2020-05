Ofrezcamos frutas y verduras a nuestras mascotas... pero sin pasarnos

Aún en pleno estado de alarma y en mitad del confinamiento más duro por la crisis del coronavirus, nuestras mascotas siempre han salido a la calle. Ahora que llegan las altas temperaturas y hay que hidratar a nuestras mascotas, pero nos asaltan una duda: ¿Se les puede dar frutas y verduras? La respuesta es sí, pero con condiciones.

Con las temperaturas casi veraniegas entre nosotros y que ya aparecen hay que darle más agua, frutas y verduras y demás a nuestros perros, en casa y fuera de casa. En el paseo matinal, en el de tarde o cuando hay que premiarle.

Acudimos a la experta veterinaria, Marina García Cobos, quien nos comenta en COPE Málaga que, “las mascotas si pueden comer fruta y verdura pero no toda la que normalmente consumen los humanos. Para ellos, también les hidrata y les da sensación de frescor”, apuntan.

En opinión de García Cobos, “las frutas se utilizan como premio, son muy versátiles y sobre todo en verano, pero en inviernos”, dice.

EN LA COMPRA, PENSAR EN NUESTRAS MASCOTAS

Igual que vamos al mercado a comprar sandía en el mercado, también hay que pensar en el perro, “el criterio es tener claro que no se le puede dar. Todo lo que no sean semillas o huesos, no por atragantarse, si no porque pueden llevar sustancias toxicas. Uvas y pasas no se le pueden dar. Igual las fresas pueden darle diarrea. Quitar pepitas de sandia o manzana”, apunta.

✅ OFERTA: 7,99€

�� DESCUENTO: 23%��



➡ Cómpralo aquí �� https://t.co/DQBk3NE2gn



ultima Pienso para Perros Mini Adultos con Pollo y Arroz - 3 kg



#Perros#mascotaspic.twitter.com/1gEzkF8Z5v — Chollos Mascotas (@ChollosMascotas) May 6, 2020

Pero hay más situaciones curiosas como comenta García Cobos, “es mas saludable fruta y verdura que una salchicha como premio, pero sin pasarnos. No deberían superar el 10-15 por ciento de la ración. Es que ellos son carnívoros. Siempre tenemos que cubrir sus necesidades nutritivas, pero esto son premios. Y ojo, que con la fruta que lleva azúcar. Cada perro tiene su gusto particular. Igual son mas de manzanas o no de plátanos. Una cosa está clara, a los perros les gustará siempre las salchichas, a todos”, matiza.

GUSTOS VARIADOS

A veces pasa que nuestras mascotas en gustos no son como sus dueños. Nuestra veterinaria nos apunta que, “el Brocoli se le puede dar, pero cocinado, nunca crudo. Un producto que se suele utilizar y es totalmente prohibido para perros es la cebolla y el ajo, ya que no lo toleran bien. El tomate debe ser solo, el rojo y maduro, pero no sería el producto que yo utilizaría. Hay más hortalizas que son mejores y que le pueden ser mejor para ellos”, argumenta.

Hay productos que igual no consumimos en casa y por ende no se lo ofreceríamos a nuestras mascotas y en otras casas sí, ante esa duda alimentaria de ciertos gustos y comidas en humanos que les dan a su perro, lo mejor siempre es consular, como apunta nuestra veterinaria en COPE Málaga.

También te puede interesar:

Iker Jiménez revela el terrible final que sufren los perros en China por el coronavirus

¿Pijama o traje? Los teletrabajadores se pronuncian y los datos te sorprenderán

¿Por qué es importante que los niños no lleven el pijama puesto cuando tienen clases online?