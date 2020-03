¿Por qué es importante que los niños no lleven el pijama puesto cuando tienen clases online?

Las medidas implantadas por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus han llevado a que los niños y adolescentes no puedan salir de casa. Los colegios están cerrados y, por su seguridad, deben permanecer dentro de las viviendas. Esta inédita situación ha roto por completo sus rutinas y los ha situado en un escenario anómalo que, en muchas ocasiones, no son capaces de entender. Por todo ello, este lunes COPE.es ha emitido un especial consultorio con Silvia Álava, doctora en psicología. Durante cerca de media hora, la profesional ha dado pautas sobre cómo debemos educar a nuestros hijos en casa, cómo hacerles comprender la situación que atraviesan y cómo tenemos que distribuir su tiempo de ocio.

Sobre las noticias de la pandemia, Álava señala que los niños "se enteran de que algo ocurre porque son muy buenos percibiendo y captando información. No son tan buenos a la hora de procesarla". "Necesitan que los padres les decodifique el mensaje para que ellos puedan entenderlo", ha dicho.

La psicóloga ha defendido la extroardinaria labor que están desarrollando los profesores para mantener el aprendizaje gracias a las nuevas tecnologías, pero Álava ha recalcado que estas clases online no buscan avanzar en el temario sino más bien "atender a sus necesidades emocionales y responder a sus miedos". "No podemos pensar que los niños avancen lo mismo que si estuvieran en clase. Vamos a ser razonables en cuanto a la cantidad de tareas que les estamos pidiendo. Lo fundamental es cuidarles de cómo estan emocionalmente", ha dicho.

¿Y cómo organizamos el tiempo del menor? Álava establece que es crucial mantener una rutina "porque a los niños les da mucha seguridad". "Esa rutina tiene que ser lo más parecida posible al horario que tenían cuando iba al colegio. No tiene sentido que un niño esté hasta las 11 o 12 de la noche despierto. Debemos respetar los ritmos de sueño y rutina. Y muy importante: tenemos que vestirnos. Los niños no se pueden quedar en pijama porque su cerebro no está en la misma disposición cuando están vestido con ropa cómoda que con el pijama", ha señalado. Durante las horas de 'clase' es recomendable hacer también descansos a modo de recreo. En la parte de ocio, la psicóloga ha recomendado jugar a juegos tradiciones como el tres en raya para trabajar la función ejecutiva o desarrollo de estrategia, la oca o el parchís como juegos de normas donde se siguen reglas y se fomenta la concentración sostenida e incluso los juegos de cartas.

Con respecto a la televisión y las pantallas de ordenadores, Álava ha pedido racionalizar su uso. Es muy importante también ver qué contenidos consumen nuestros hijos. "Antes de dejar verles una serie, es bueno que la veas tú para comprobar qué valores transmite", ha dicho. También hay que controlar qué comen nuestros hijos y respetar los horarios de comidas. "A veces se utliza la comida para contener las emociones desagradables. Porque mientras dulce como, más me sacia pero tiene un efecto rebote. Pero la comida no puede ser un mal regulador emocional o del aburrimiento", ha dicho.

Por último, Álava ha señalado que una vez que los niños puedan volver al centro escolar, el proceso de adaptación a esta circunstancia no debe radical entre los más pequeños. "No puede ser que unos padres hayan estado un mes junto al niño todo el tiempo y de repente desaparezcan. Tendremos que ir poco a poco, introduciendo a más gente siempre que las figuras de referencia estén ahí al principio", ha concluido.