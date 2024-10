Si estás buscando casa en la ciudad o en algún otro punto de la provincia de Málaga, sabrás que los precios están disparados. Hemos hecho el ejercicio: entrar en un portal inmobiliario para buscar viviendas a la venta, en este caso, en Málaga capital. Entramos en la web de Fotocasa e introducimos los filtros “vivienda”, “Málaga capital” y “compra”. El resultado: 3.465 propiedades a la venta.

La más barata de todas cuesta 10.500 euros, pero no es una casa, es un módulo prefabricado. La vivienda más cara a la venta en Fotocasa es un piso en calle Larios, a reformar, de una habitación, 45 metros cuadrados, por doce millones de euros. Un precio que llama la atención por lo desorbitado. Pero eso es lo que su propietario considera que vale el inmueble, una libertad que dan los portales web como Fotocasa a aquellos que publican un anuncio. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa: "Están subidos por los dueños de las viviendas que son los responsables. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los precios, tan solo monitorizamos.

¿POR QUÉ SUBE EL PRECIO?

Lo cierto, es que Málaga, provincia con el precio de la vivienda más cara de Andalucía, se ha convertido en un gran polo de atracción y, por tanto, la demanda y la oferta de vivienda sufre un gran desequilibro. Ese es el principal motivo por el que los precios son tan altos: "Tiene una gran capacidad de atracción poblacional, sobre todo turística. También tiene una gran expansión tecnológica que atrae a muchas firmas internacionales. Esto, sumado a los flujos migratorios, supone una demanda muy fuerte".

Otro factor importante que dispara los precios es escasez de nuevas construcciones: "Llevamos sin construir vivienda unos 15 años y eso hace que el mercado se tense", asegura Matos.

El nuevo comprador de vivienda que sorprende a los portales web: “No lo habíamos visto nunca”

VENTA EXPRESS

Que el precio de la vivienda se haya disparado en Málaga no es un freno a la hora de venderla. Según esta experta, el tiempo medio que tarda en venderse una vivienda es de dos semanas. Además, se está dando un fenómeno que no habían visto antes: "Estamos viendo una compra express. Estamos viendo también como algunas personas compran sin antes visitar la vivienda, algo que no habíamos visto nunca".

NO HAY BURBUJA

La pregunta que muchos se hacen es si esta situación con precios totalmente disparados en las viviendas se frenará en algún momento: "Lamentablemente, con la bajada de tipos de interés, volveremos a tener más demanda en el mercado gracias a esa democratización de acceso a los créditos hipotecarios. Estamos viendo como las entidades financieras están abaratando estas hipotecas. Cuánto más demanda y menos oferta tengamos en el mercado, los precios seguirán al alza", asegura Matos.

El perfil mayoritario de compradores en Málaga responde a persona de 40 años con un nivel socioeconómico alto que busca su primera vivienda. En segundo lugar, están los extranjeros y, por último, los grupos inversores.