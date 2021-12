Nathy Peluso: la razón por la que tiene un ojo de cada color

Nathalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como Nathy Peluso, ha irrumpido en estos últimos años con muchísima fuerza en el mundo de la música, tanto que se le considera una de las artistas más relevantes de la nueva generación. Su atrevimiento musical y su estilo personal la han convertido en uno de los fenómenos musicales de los últimos tiempos.

La joven artista de 26 años nació en Luján, Buenos Aires, pero desde los nueve años vive en España, y actualmente es una de las voces femeninas más reconocidas gracias a sus éxitos musicales en los que combina distintos géneros. Además, no solo es una de las cantantes más exitosas, sino que también es muy famosa y seguida a través de sus perfiles en las redes sociales.

Nathy Peluso es una joven con las ideas claras y sin pelos en la lengua cuando es entrevistada o a través de sus fotos y mensajes por redes sociales. Las letras de sus canciones son muy directas, sin rodeos, con mucho amor propio y con el feminismo por bandera. Su particular estilo se refleja en sus canciones y en Instagram, donde supera los cuatro millones y medio de seguidores, siendo una referencia para las nuevas generaciones.

Entre muchas curiosidades de la artista argentina, en su físico destaca el color de sus ojos. Y es que Nathy Peluso tiene cada ojo de un color distinto, lo que la hace aún más particular. Es un caso similar al de otros famosos que también tienen el iris de distinto color como la actriz Jane Seymour, el cantante David Bowie.

NATHY PELUSO TIENE UN OJO DE CADA COLOR

Nathy Peluso habla mucho de su físico en sus canciones y en entrevistas que se han hecho virales como la que tuvo con David Broncano en 'La Resistencia'. Cuando era estudiante de danza, la cantante admite que sufrió acoso debido a su cuerpo y en muchas ocasiones la llamaron “gorda”. Sobre esto habló con David Broncano y sentenció su intervención con la siguiente frase: “La gorda está triunfando, mami”.

Otro aspecto de su físico, concretamente los ojos, también fue tema de conversación cuando visito 'El Hormiguero' de Pablo Motos. El presentador del programa de Antena 3 le preguntó por qué tenía cada ojo de un color distinto. Nathy Peluso se rio y contestó, bromeando, lo siguiente: “Cuando me da un disgusto, ¡pum!, me cambia el color del ojo izquierdo, no lo puedo controlar. Es el disgusto, yo soy muy pasional”, algo que provocó las risas del presentador y la invitada.

Es evidente que la artista argentina estaba bromeando, ya que realmente lo que padece es heterocromía, una anomalía que solo el 1% de las personas del mundo posee. La heterocromía en los ojos no es otra cosa que cada iris tiene un color diferente. Es algo más habitual en animales como el perro y el gato, pero también se da en los humanos. Los ojos pueden llegar a ser de colores distintos, lo que sería heterocromía total, o solo en una pequeña parte del iris distinta al resto en ambos ojos, que sería una heterocromía parcial. Es una particularidad que puede darse desde el nacimiento o adquirirse posteriormente.

LOS ÉXITOS DE NATHY PELUSO

La música que le ha llevado al éxito a Nathy Peluso combina distintos géneros como trap, jazz, salsa, rap, soul y swing. Sus letras son muy reivindicativas y muchas de sus canciones han tenido millones de reproducciones, lo que le ha llevado a ser uno de los grandes iconos de la música actual.

Algunos de sus éxitos más reconocidos son las canciones 'La Sandunguera', 'Corashe', 'Delito' o 'Mafiosa', entre otras muchas, pero sin duda el gran 'boom' llegó con la canción en la que colabora con el DJ y productor argentino Bizarrap, que supera las 280 millones de reproducciones en Youtube.

"Él me estuvo pasando a lo largo de la cuarentena diferentes producciones pero ninguna me terminaba de convencer. Entonces finalmente me mandó esta y ahí sí que empaticé con el beat, sentí que era para mí de verdad. Somos muy amantes del hip hop y queríamos tirar por ese estilo. Éramos conscientes de que tenía punch el tema, pero nunca imaginamos ese recibimiento tan a lo grande”, apuntó Nathy Peluso en una entrevista concedida en 'Playz'.

Su último lanzamiento ha sido una versión muy conocida para el público español. Y es que Nathy peluso se ha atrevido a versionar una canción de Camilo Sesto, 'Vivir así es morir de amor'.