La extraña razón por la que los perros se comen sus propios excrementos: "Es muy habitual"

El perro, sin duda alguna, es el rey de los animales de compañía. Como se suele decir, el perro es el mejor amigo del hombre por su lealtad, fidelidad y hasta la capacidad de dar la vida por sus dueños. Por eso es importante conectar con tu perro y entender cómo se comunica y se comporta. Existen conductas extrañas que nos hacen preocuparnos y acudir a expertos, pero lo cierto es que cada conducta, ya sea buena o mala, siempre tiene un motivo detrás.

COPE Málaga siempre le dedica un hueco a la semana a hablar de nuestros amigos peludos, los perros. En ocasiones los temas no son muy bonitos, como ocurre en el que nos centramos en esta ocasión y que puede resultar ciertamente desagradable, pero es interesante e importante que conozcamos los motivos por los que los perros, sobre todo los cachorros, se comen las heces de otros perros o incluso las propias.

Este desagradable hábito es bastante frecuente en los perros y puede deberse a varias razones, como explica Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino LOPECAN. Carencias nutritivas, el estrés u otras causas conductuales pueden tener la explicación en este hábito que tienen algunos perros que se comen sus propios excrementos o los de otros perros. Aunque antes de entrar de lleno en el tema, Adrián Navarro lanza un mensaje muy claro que algunos incívicos todavía no realizan. “Si todos recogieran las cacas de sus perros, la gente que tiene este problema lo sufriría menos y las ciudades estarían más limpias”, comenta.

FRECUENCIA DE LAS HECES EXPULSADAS

La alimentación cobra una gran importancia a la hora de saber si nuestro perro tiene algún problema de expulsar sus heces o lo hace en demasiadas ocasiones. Como explica el adiestrador Adrián Navarro, lo mínimo es que un perro haga caca una vez al día y lo normal es que lo haga entre dos o tres veces. “Todo depende de la alimentación, porque si es buena y acorde a su nivel nutricional, lo normal es que el perro haga caca dos o tres veces al día. Sin embargo, si la calidad del pienso es mala y no se ajusta a lo que necesita el perro, lo que va a provocar es que expulsa casi todo lo que entra y realiza más cacas de la cuenta”, apunta.

Dejando de lado la frecuencia, queremos profundizar en el asunto de que los perros se comen las cacas, ya sean propias o ajenas. El director de LOPECAN indica que este hábito puede deberse a varios motivos como pueden ser las carencias nutritivas, el estrés u otras causas conductuales que ha adoptado desde bien pequeño.

CARENCIAS NUTRITIVAS

Uno de los motivos que pueden llevar a los perros a realizar tan desagradable acto puede deberse a carencias nutritivas. En ocasiones la alimentación, es decir, el pienso que se le da al perro no es el adecuado y por eso el veterinario nos puede mandar a cambiar la alimentación. Lo más habitual suele ser la falta de potasio, por lo que el perro opta por comerse las cacas para suplir esa falta de potasio o de algún otro nutriente. Esto podemos solucionarlo cambiando el pienso del perro y aportándole algún suplemento alimenticio adicional.

Otro motivo es que el perro tenga hambre y por eso se come las cacas en busca de alimento. “Más que aumentar la cantidad de comida al día, lo que hay que añadir son otros alimentos adicionales con otros nutrientes”, detalla.

EL ESTRÉS, OTRO MOTIVO

El estrés o la ansiedad que pueda tener el perro también es un claro motivo. La ansiedad por separación puede provocar que el perro, al pasar muchas horas solo en casa, decida comerse sus cacas simplemente por aburrimiento. Además, COPE Málaga también ha consultado a fuentes veterinarias que afirman que el estrés también puede estar detrás de este hábito. Por ejemplo, una causa puede ser estar haciendo reformas y obras en casa en las que se haga mucho ruido. Eso es algo que a los perros no les suele gustar y que les provoca un tremendo estrés, lo que les lleva a comerse sus heces o las de otros. Una vez finalizadas las obras, el perro puede seguir con estrés y con ese desagradable hábito porque piensa que esa situación tan traumática puede volverse a dar en cualquier momento.

UN COMPORTAMIENTO QUE VEN DE PEQUEÑOS

Otro motivo puede deberse a conductas exploratorias que han vivido durante sus primeras semanas de vida. “Muchos de los perros que comen caca lo hacen por un comportamiento que les viene de pequeños y es una conducta que no se le ha extinguido. Esto se debe porque las madres limpian la zona de sus cachorros comiéndose sus cacas, por lo que los cachorros llegan a imitar esa acción”, destaca Adrián Navarro.

NUNCA HAY QUE REGAÑAR AL PERRO

Tanto si se come las propias o las ajenas, nunca debemos regañar y castigar al perro por un motivo bastante evidente. “No debemos castigar al perro si llegamos a casa y se ha hecho caca, ya que lo normal es que el perro acabe comiéndoselas para eliminar las pruebas y que no le vuelvan a castigar. Si se come cacas ajenas tampoco debemos castigarles porque se las va a comer cuando esté lejos nuestra para que no lleguemos a tiempo, así no vamos a solucionar el problema”, afirma.

UNA BUENA SOLUCIÓN

Además de cambiarle la alimentación o añadir suplementos nutricionales, si el perro se come las cacas ajenas lo mejor es acudir a un especialista para que nos de unos pasos básicos a seguir, recordando siempre que nunca se le puede castigar a un perro si tiene este hábito.

Distinto es si lo que se come son sus propias heces, porque entonces si existe una solución que suele ser muy eficaz, cambiarle el sabor a sus heces. “Además de la piña o el calabacín cocido, lo que más recomiendo yo es la maizena en polvo. Lo que tenemos que hacer es echarle maizena encima del pienso, lo que cambiará mucho el sabor de sus heces y ya no sentirá tanta atracción de comérselas”, finaliza.