COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Muere en Marbella una mujer asesinada presuntamente por su pareja

Agentes de la Policía Nacional ya han detenido este viernes al presunto autor

Marbella

Alamy Stock Photo

Marbella

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura

Una mujer ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja y agentes de la Policía Nacional ya han detenido este viernes al supuesto autor.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y tras acordonar la zona los agentes están tomando huellas a la espera del levantamiento del cadáver, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 3 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking