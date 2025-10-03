Muere en Marbella una mujer asesinada presuntamente por su pareja

Una mujer ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja y agentes de la Policía Nacional ya han detenido este viernes al supuesto autor.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y tras acordonar la zona los agentes están tomando huellas a la espera del levantamiento del cadáver, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.