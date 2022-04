Un mosquito encontrado dentro de una vacuna del coronavirus en Málaga motiva la retirada de 765.000 dosis

El hallazgo de un mosquito en el interior de un vial de la vacuna frente a la covid-19 de Moderna en un centro de vacunación de Málaga ha motivado la retirada preventiva de un lote fabricado en España que consta de 764.900 dosis y fue distribuido el pasado enero en cinco países.



Fuentes de la Consejería de Salud han explicado este martes que la Junta dio traslado hace unos días a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del hallazgo del mosquito en un vial de la vacuna, que no fue administrado, y que el lote fue retirado "conforme marca el proceso".



La AEMPS informó el pasado viernes de que había ordenado la retirada del lote de la vacuna, comercializada como Spikevax, de Moderna -una de las cinco autorizadas frente al coronavirus-, debido a la presencia de un cuerpo extraño en el interior de un vial.



También Moderna y Rovi emitieron ese día un comunicado en el que anunciaban la retirada, por la presencia de "un cuerpo extraño" en un vial, de un lote de la vacuna, que constaba de 764.900 dosis, y fue distribuido en Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia del 13 al 14 de enero de este año.

HALLAZGO

El delegado de la Consejería de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha considerado que el hallazgo es un "ejemplo" que demuestra "lo bien que funciona el sistema de alertas" en Andalucía, que permite que los profesionales sanitarios comuniquen que han detectado una anomalía en un producto, y que en este caso posibilitó que se retirara esa partida de vacunas.



"No ha habido ningún problema en absoluto", ha asegurado Bautista, que ha afirmado que le preocupa más que haya una parte de la población sin vacunar contra la covid-19 y adultos jóvenes que aún no se han puesto la tercera dosis.



Según la AEMPS, el vial afectado fue identificado en un centro de vacunación, fue segregado y no se administró a ningún paciente, y la retirada se ha adoptado como medida preventiva, ya que solo se ha detectado la incidencia en una única unidad y no se espera que haya más unidades afectadas en el lote.

FABRICACIÓN

Recordó que la fabricación de vacunas se realiza en unas condiciones muy estandarizadas y reguladas a nivel internacional para reducir al máximo el riesgo de este tipo de sucesos y, en caso de que se produzcan, permitir su detección antes de su salida al mercado.



Sin embargo, a pesar de estas precauciones y de su baja frecuencia, estos hechos pueden suceder dado el altísimo número de dosis fabricadas, como es el caso de Moderna, que actualmente ha puesto en el mercado más de 900 millones de dosis a nivel mundial.



Por su parte, Moderna y Rovi anunciaron en un comunicado, que está publicado en su página web, la retirada de un lote de la vacuna Spikevax por el hallazgo de un "cuerpo extraño" en un vial, una cuestión de la que fueron alertadas a través de una reclamación sobre el producto procedente de un centro de vacunación de Málaga.



Moderna indicó que no se había notificado ningún problema de seguridad en relación con las personas que recibieron la vacuna contra la covid-19 de Moderna de este lote, y que no se había identificado ningún incidente de seguridad o eficacia hasta la fecha.