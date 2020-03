Esta es la mejor forma de entretener a tu perro durante el estado de alarma por el coronavirus

No solo los ciudadanos, también sus mascotas permanecen confinadas tras la declaración del estado de alarma en España. El coronavirus no hace enfermar a los perros, pero sí ha recortado sus salidas a la calle y sus hábitos de juego en parques caninos. Según ha establecido el Gobierno, los ciudadanos con perro solo pueden sacarlos por las proximidades de su vivienda y, además, durante el menor tiempo posible. Dicho de otra forma, el animal dejará en la calle sus deposiciones, pero guardará para casa toda su energía.

El educador canino consultado por COPE, Adrián Navarro, asegura que es posible cansar al perro sin salir de casa. “No van a tener el mismo tiempo de ocio, de ejercicio, de juego, de correr tras una pelota. Tenemos que ser responsables y no salir durante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero eso no significa que nuestra mascota no tenga las mismas necesidades que antes. Lo bueno es que existen fórmulas de conseguir el desgaste olfativo, mental y dental del animal”, explica el adiestrador.

DESGASTE OLFATIVO CON UNA SIMPLE CAJA

“El olfato del perro es tan poderoso, que todavía hoy el hombre no ha podido crear una máquina que lo iguale”, asegura Adrián Navarro, fundador de ‘Adiestramiento canino LOPECAN’. Precisamente para entrenar su olfato y, sobre todo, para conseguir cansarlo mientras dure el encierro por el COVID-19, puedes poner en práctica un sencillo ejercicio. Busca una caja que tengas en casa, mete en su interior algunos objetos (cosas que pesen y que no le suelen llamar la atención a tu mascota) y esconde trozos de galleta para perros o trozos de salchicha. Conseguirás que esté un rato entretenido buscando y rebuscando en la caja y, para asombro de muchos, el perro estará “cansándose” como si estuviera pegando carreras en el parque.

MANTA OLFATIVA CONTRA EL CORONAVIRUS

“Tener un perro conlleva la responsabilidad de asumir el desgaste energético que necesita diariamente”, afirma el educador canino, quien anima a comprar o elaborar una manta olfativa para esconderle chucherías dentro. “Lo que hacemos es esconder comida en una manta olfativa que podemos elaborar nosotros mismo en casa con trapos o camisetas viejas. Otra opción es envolver esos premios en una simple toalla que enrollaremos y que dejaremos a nuestra mascota para que pase un rato intentando sacar las chuches”, explica el adiestrador, Adrián Navarro, en el vídeo tutorial.

CUATRO PASOS PARA ENSEÑAR AL PERRO A BUSCAR

El confinamiento al que estamos obligados, por el estado de alarma que se ha declarado en el país, puede ser demasiado duro para mascotas tan activas como los perros. Así que otra buena forma de desgastar su energía es jugando a esconder comida en alguna habitación, de tal forma que conseguiremos su desgaste olfativo y su desgaste mental.

En primer lugar, tendremos que enseñarles en qué consiste el juego. Para ello, empezaremos por colocar trocitos de salchicha (o de su propio pienso) en línea recta y con una separación de medio metro. Cuando el perro haya encontrado todos los trozos de comida prémialo y felicítalo, así sabrá que ha terminado el juego y que lo ha hecho bien. El segundo paso es colocar trocitos de salchicha en forma de zigzag. De nuevo tendrás que premiarlo y felicitarlo cuando lo haya encontrado todo.

El tercer paso ya empieza a ser más complicado. Esconderemos la chuchería, los granos de pienso, o los trozos de salchicha, en distintos puntos de la habitación, pero sin demasiada dificultad. El cuarto, y último paso, consiste en esconder la comida en rincones algo más complicados o incluso en algunos puntos en altura, como puede ser en el pomo de la puerta de algún mueble.

VIDEO TUTORIAL PARA EDUCAR AL PERRO EN CUARENTENA

“Es importante que siempre les hagamos ver cuándo empieza y cuándo termina el juego. El perro debe entender que el juego empieza cuando le animamos a buscar, y que termina cuando le hacemos una pequeña fiesta y le premiemos por haber descubierto dónde estaba escondida la comida” insiste en COPE el fundador de ‘Adiestramiento canino LOPECAN’, Adrián Navarro.

Puedes ver el video tutorial, con todos estos consejos, para poner en práctica durante el confinamiento motivado por la alerta de alarma derivada del coronavirus.

