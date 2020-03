Lleva a su perro a urgencias y lo que encuentran en su estómago nadie lo esperaba

Los perros tienen en muchas ocasiones ese impulso a comer o llevarse a la boca lo primero que encuentran. Tal es el caso que no es extraño ver a algunas mascotas en una clínica veterinaria con carácter de urgencia porque han ingerido algo que no debían. Lo que no esperaban ni los dueños ni los médicos en este caso era encontrar lo que el pequeño Nipsey llevaba en su estómago.

Fueron los propios agentes del Departamento de Policía de Detroit, en Estados Unidos, los que llevaron al animal hasta la clínica veterinaria para que fuera atendido con inmediatez. Las fuerzas de seguridad temían lo peor, que este pequeño pitbull, de apenas un año de edad, hubiera ingerido lo menos deseable: algo que hubiera puesto en riesgo su vida.

LA POLICÍA HACE UNA REDADA JUNTO A LA CASA DELPERRO

Como explica Elise Ramsey, Jefa de Servicios de Campo de la policía de Detroit, recibieron un informe de la Unidad de Operaciones Especiales de las fuerzas de seguridad. “Querían hacer una redada en la casa de un sospechoso”, explicaba al albergue de animales Michigan Humane Society. Cuando los agentes llegaron a la casa y comenzaron a registrar el domicilio, el dueño de la casa se acercó hasta el jardín contiguo y lanzó a la casa de al lado “lo que se supone, era una bolsa de cocaína al otro lado de la valla de su vecino”, explica Ramsey.

Los propios agentes se percataron de que el animal había tardado apenas unas décimas de segundo en engullir lo que fuera que hubiera lanzado el sospechoso. Aunque existían las sospechas de lo que podría tratarse, podía ser cualquier elemento incriminatorio que fuera, a la vez, perjudicial para la salud de la mascota. Por ello, la policía de Detroit procedió inmediatamente a llevar al bulldog hasta la clínica veterinaria más cercana.

ENCUENTRON ALGO EN LA BARRIGA DEL PERRO

Los veterinarios intervinieron de urgencia a Nipsey y descubrieron lo peor: había ingerido una bolsa de cocaína y crack, dos tipos de drogas muy dañinas para el cuerpo de un ser humano y de un perro. En cualquier caso, era una cantidad mortal para cualquier animal que la ingiriera de golpe y los médicos tuvieron que darse prisa para salvar su vida.

Finalmente lo consiguieron y Nipsey pudo reencontrarse al día siguiente con lo propios agentes que salvaron su vida tras la redadas. Un grupo de más de una decena de policías que se encontraban esperándole a la salida de la clínica justo en el momento en el que los veterinarios decidieron que podía salir a dar un paseo. Una foto para el recuerdo que enmarca lo fundamental que fueron las fuerzas de seguridad para preservar la vida del perrito, de solo un año de edad.

Nipsey, el perro que ingirió cocaína, encontró en la policía de Detroit una familia / Youtube

“CUANDO VI QUE EL PERRO SE LO COMÍA, ME ESTALLÓ LA CABEZA”

El dueño del perro también ha hablado con la asociación de animales, donde ha asegurado que cuando salió a la parte trasera de la casa y vio cómo su mascota se llevaba una bolsa blanca a la boca le “estalló la cabeza”. Sin embargo, se muestra más que agradecido, no solo con los agentes que se apresuraron a llevar al animal hasta la clínica veterinaria, sino a los sanitarios que se salvaron la vida.

“A partir de ahora vendremos más a menudo, estoy tan feliz de que nos hayan ayudado, es lo que hace la buena gente, ayuda al resto de su comunidad”, concluía.