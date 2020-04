Marta Sánchez y la Fundación Starlite unidos contra el COVID 19

Marta Sánchez y la Fundación Starlite se han unido para ayudar y luchar en la lucha contra el COVID 19. Marta Sánchez ha lanzado este viernes el tema "Un mismo corazón", con la colaboración de un centenar de personalidades. Lo que se pretende es que los derechos de autor que genere irán destinados a la Fundación Starlite y en concreto a conseguir 20.000 mascarillas y 3.000 tests de cara a la salida del confinamiento.

La canción va acompañada de un videoclip en el que han participado más de cien artistas y rostros conocidos como Ainhoa Arteta, Álvaro Soler, Ana Mena, Ana Torroja, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Carlos Baute, Chenoa, Coti, David Bisbal, David Bustamante, David de María, Diana Navarro, Edurne, Gisela, Jon Kortajarena, José Mercé, Mónica Naranjo, Nacho Cano o Terelu Campos, entre otros muchos.

Ya está disponible #UnMismoCorazón.

Toda la recaudación (y los royalties) irá destinada a la @StarliteGala para luchar contra el COVID-19.

¡Ojalá logremos el objetivo de donar 20.000 mascarillas y 3.000 test para proteger a los que más lo necesitan de este enemigo! Todo suma ➕ pic.twitter.com/OUDWPI3i8O — Marta Sánchez (@Martisima_SoyYo) April 9, 2020

Marta Sánchez pasó por los micrófonos de COPE Málaga y explicó de la manera en que surge esta interesante iniciativa: “Un mismo corazón. Surge después de una semana de bajón y de estado de schock porque no me podía creer lo que estaba ocurriendo. Tenía un pedacito de canción ya hecho y con la ayuda de mi pianista Adrián Solla la terminé de inmediato. Me ayudó mi hermana Paz y Carlos Toro, que es mi letrista desde hace 20 años y su experiencia me ha ayudado a plasmar esta canción “Un Mismo Corazón”

La cantante madrileña se encuentra abrumada por la respuesta del público y de sus compañeros que han participado en el vídeo clip: “Ha sido increíble la respuesta, solidaridad y confianza mostrada hacia mí y Starlite. No sentía al principio la energía de pedir ayuda a ningún compañero, un malagueño, Dani Cantos me animó y me ha abrumado la confianza de todos a los que me he dirigido sin ni si quiera oír la canción”.

Esta iniciativa se canaliza a través de la Fundación Starlite. La fundadora y presidenta del grupo Stalite, Sandra García Sanjuán, explicó, en los micrófonos de COPE Málaga, de qué manera surge esta iniciativa Un Mismo Corazón: “Marta y yo somos amigas desde hace muchos años. Está muy involucrada con nuestra fundación y cuando creó la canción me llamó para ver de que manera podíamos ayudar con este tema. Y pensamos que el tema de las mascarillas es un tema muy importante para salir de este confinamiento y viendo lo difícl que está siendo conseguirlo pues pensamos que por cada descarga de la canción íbamos a buscar una mascarilla. La respuesta está siendo extraordinaria”.

La manera de colaborar es muy sencilla: “Hay que entrar en la web starlitefoundation.org y tienes la opción de comprar la canción, hacer un donativo o comprar merchandaising y lo que se recaude va destinado para este proyecto. También se puede colaborar a través de Youtube o en las redes sociales de Marta Sánchez al descargarla que es menos de un euro, según la plataforma. Cada descarga produce una mascarilla”.

Marta Sánchez afirma que esta iniciativa está siendo muy importante para ella: “Estoy con Sandra y su equipo de comunicación atendiendo a los medios y volcada con esto. Tuve un confinamiento complicado, soy super activa y esto me ha dado energías para continuar y mirar hacia delante”, concluyó.