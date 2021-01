Marbella, Estepona y Alhaurín de la Torre, entre los municipios que se suman al cierre de la actividad no esen

Los malos datos que arroja la pandemia obligan no solo a seguir cerrando municipios, sino a cerrar la actividad no esencial en todos aquellos que superan los mil contagios por cada cien mil habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Marbella, Estepona y Alhaurín de la Torre, que ya han superado esa cifra y donde todo (salvo lo esencial) tendrá que cerrar a partir de la medianoche del martes 26 al miércoles 27 de febrero.

Ocurrirá lo mismo en Casabermeja, Manilva, Villanueva del Rosario, Tolox y Benarrabá, así que desde el miércoles estará cerrada toda actividad no esencial en 34 municipios malagueños.

MUCHOS CONTAGIOS

En el caso de la capital, la tasa de incidencia está creciendo a marchas forzadas. Hoy se registran ya 945 contagios por cada cien mil habitantes y el cierre de la actividad es a partir de mil. Así que, si se mantiene el ritmo, esta misma semana podría cerrarse en Málaga la actividad no esencial. La media provincial ya roza esa cifra: en la provincia, la tasa es de 999 contagios por cada cien mil habitantes.

"NO RELAJARSE"

La portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, admite que, aunque la situación es grave, los hospitales aún pueden soportar la alta ocupación que se está registrando, "no podemos relajarnos, y más ahora que estamos en una circunstancia grave. No se retiren la mascarilla, lávense las manos, no se agrupen, guarden la distancia, quédense en casa desde las 20 de la tarde y si no es absolutamente imprescindible”, agregó con absoluta firmeza.

La alta tasa de contagio que se está registrando en los últimos días está directamente relacionada con la nueva cepa británica. Salcedo apuntaba que, "por eso tenemos esta situación, porque el virus es altamente peligroso y esta variante lo es también”, apuntó.

SISTEMA SANITARIO

Por último, Salcedo quiere hacer de nuevo un llamamiento a la población para evitar contagios, "la capacidad de nuestro sistema sanitario todavía no esta comprometida, y cada vez tenemos mas ocupación de camas, como entenderán, y por ello de UCI. La capacidad de la UCI todavía es relativamente buena y las hospitalizaciones también, porque hemos ido adelantando a los planes de contingencia desde el verano hasta esta fecha. Lo hemos adelantado, puesto que ya estaban previsto”, subrayó Salcedo.

