El mapa que muestra cómo se pide un café en cada región de España

El café es un elemento básico en la rutina de los españoles. Según un estudio del portal auténtico café, en España más de 22 millones de personas mayores de 15 años consumen café y en las cafeterías de nuestro país se sirven cada semana 535 millones de tazas de café.

Brasil es el principal productor y exportador de café en el mundo, seguido de Colombia. Es la segunda mercancia más comercializada del mundo con 10 mil millones de kilos de café al año.

El café es un producto universal, pero lo que no es igual en todos los lugares es la forma de pedir el café. El mismo tipo de café se pide de manera diferente dependiendo del lugar en el que te encuerntres y es en Málaga donde más variedad de palabras encontramos para pedir un café y que no tiene nada que ver a como se piden en otros lugares de España.

CAFÉ EN MÁLAGA

Si vienes a Málaga y acudes a una cafetería debes saber que el café aquí no se pide como en el resto de España. Términos como mitad, nube, sombra, corto...son nombres familiares para los que acuden en Málaga a pedir su café, pero desconocidos para los que vienen de fuera y quieren tomarse un buen café. Pero ¿por qué se pide en Málaga el café de manera diferente al resto de España? Para encontrar la explicación hay que mirar al pasado y retroceder al año 1954.

José Prados, dueño del Café Central de Málaga, estaba ya un poco hastiado de desperdiciar café. “La gente venía al café y le pedían un café con leche y luego le decían que tenía mucho café y poca leche o al revés, por lo que debía de poner al cliente otro café y desechar el anterior, con el gasto que eso le generaba”, explica Rafael Prados, hijo de José y actual propietario del café. En 1954 España andaba sumida en un periodo de carencia y productos como el café no abundaban precisamente.

El Café Central de Málaga revolucionó la manera de pedir los cafés en la ciudad





Harto de tanto desperdicio se puso manos a la obra y estableció unas medidas para que el cliente y el camarero se entendieran y supieran que tipo de café se estaba sirviendo. Con los tipos de café establecidos, José Prados creo una carta que contenía 9 tipos de café, pero cuando fue a poner el mosaico que adorna las paredes del Café Central quedaba un hueco libre y pidió consejo a amigos y clientes para que el cartel quedara redondo “cómo no encontraron ninguno, uno de los camareros, gitano y con mucha gracia, contestó le falta el no me lo ponga, y así se quedó”, explica el actual propietario.

La ubicación del Café Central, en pleno centro de Málaga en la Plaza de la Constitución provocó que la peculiar forma de pedir el café en ese lugar se extendiera por el resto de la provincia de Málaga.





ARAGÓN

En Aragón el café más diferenciador es el "Quemadillo", ideal para combatir el frío. Para ello se prepara con dos cucharadas de azúcar blanca, unos granos de café y un buen chorreón de ron. También podemos pedir un "Soldao" en Zaragoza: café, un chorrito de Cointreau y gaseosa.





BALEARES

Aunque el carajillo es habitual en todas las cafeterías de España, es en Baleares donde más popular es pedir un "Café Caleta" que consiste en café con coñac, ron acompañado de corteza de limón y naranja. También podemos pedir el "Rebentó" exclusivo de la isla de Mallorca, que es un carajillo con ron isleño.





CANARIAS

Dependiendo la isla en la que nos encontremos el café más popular se pide de una manera u otra. El leche y leche es un café largo cortado con leche condensada y que es habitual en todas las islas. En Tenerife es popular el "Barraquito" que es café con leche condensada. Para pedir cun café doble en Lanzarote pediremos un "Nunca Mais".













CANTABRIA

Si escuchas en un bar: "Camarero, pógame un café mediano", indudablemente estaremos en Cantabria, se trata de un café café entre el cortado y con y el con leche.





CASTILLA Y LEÓN

En la comunidad autónoma más extensa de España se hacen las cosas bien y más allá de una variedad en concreto se habla de "Completo". Es lo que se conoce con el popular, café copa y puro, y como no puede ser de otra manera, la copa debe ser de brandy.





CASTILLA LA MANCHA

Quédate con esta palabra "resolí". Prepárate para emociones fuertes: aguardiente, coñac, azúcar, café, ralladura seca de naranja y canela.





CATALUÑA

Son cuatro los típicos cafés de pedir en Cataluña: "Tallat" café cortado con leche, "Trifásico", café con brandy y leche. "Carajillo" café solo al que se le añade brandy, orujo o ron calentado y quemado previamente junto a unos granos de café y corteza de limón y "Catalán" café con crema catalana.





COMUNIDAD VALENCIANA

Café bombón: café cortado con un poco de leche condensada.

Café del tiempo: café frío que se suele servir con mucho hielo y azúcar. Puede llevar una rodaja de limón y canela en rama.

Blanco y negro: café granizado con leche merengada.

Suspiro de limón: granizado de limón con unas gotas de café.





GALICIA

Estando en Galicia, el más popular es el "Celta" café con azúcar moreno, un chorrito de orujo, granos de café y una rodaja de limón. Otro clásico en el "Café con gotas", se trata de un café expreso con unas gotas de orujo.













MADRID

En Madrid se pide por taza, así pediremos "Una mediana" que es café con leche en taza mediana. Carajillo bombón que es café con brandy y leche condensada y el famoso "Mitad y mitad" café con mitad de leche fría y mitad de leche caliente.





MURCIA

En Cartagena si pedimos un "Asiático" nos servirá un café solo con leche condensada, brandy, licor 43 y canela molida, eso sí hay que tomarlo muy caliente. Si queremos perdir el clásico café con leche condensada y brandy lo llamaremos "Belmonte"





PAÍS VASCO

"Por favor póngame un Ebaki", estaremos pidiendo un café espresso con una gota de leche.





