Manolo, catorce meses en ERTE: “No quiero cobrar sin trabajar, quiero mi trabajo”

El fin de semana de marzo de 2020 en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia, Manolo estaba trabajando en la cocina del hotel de Benalmádena en el que llevaba siete años. Sobre la marcha, el jefe de cocina le dijo que al día siguiente se quedara en casa, así que aquella jornada laboral que terminó a la medianoche fue la última para Manolo, hasta el día de hoy. Tiene 59 años y está en ERTE desde hace catorce meses.

INGRESOS

De sus ingresos (del 70 por ciento de su sueldo) viven él, su esposa y su hija universitaria. En una entrevista concedida hoy en COPE Málaga apuntaba que, “con escasos mil euros, comida, luz, agua, gastos varios, a ver como se vive. Se que con 450 euros de ayuda vive algunas personas, yo no se como es eso, llevo 40 años cotizando, nunca he vivido así y nunca me he visto así”, comenta.

Manolo se ha tenido que acostumbrar a pasar los días, sin trabajar, “me veo con la incertidumbre todos los meses de si voy a cobrar o no, de si el SEPE me paga, y todos los errores, qué si alguien lleva siete meses sin cobrar, pues ya ves, estamos atados de pies y manos”, argumentaba.

JUBILACIÓN

Después de siete años trabajando en un hotel de Benalmádena y después de 40 años trabajando, lo que Manolo teme a sus 59 años es, quedarse sin trabajo, “yo con 59 años ahora que me metan en un ERE, o en un ERTE, pues la empresa nos obliga a despedirnos, a los que hemos sido fijo discontinuos”, señala.

Una situación que le está generando problemas, incluso, de salud. Manolo apunta en este sentido que, “estoy tomando antidepresivos, mas de un año llevo parado, no estoy acostumbrado a esto, yo quiero tener mi trabajo y mi vida normal, tengo cerca de 40 años cotizado, no me quiero jubilar, yo que hago con 600 euros de paga de jubilación”, apunta con crudeza.

ERTE

Manolo es uno de las casi 30.000 personas que siguen en ERTE en la provincia de Málaga. Personas que están pendientes de saber qué va a pasar con los ERTE. El Gobierno no llega a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la prórroga hasta septiembre, aunque parece que esa prórroga se va a aprobar mañana mismo en un Consejo de Ministros extraordinario. Te lo iremos contando en COPE.

