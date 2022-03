Málaga no sabe qué hacer con su Museo Ruso: "No hay que mandar más dinero a Rusia"

Vladímir Putin no da marcha atrás y este miércoles ha intensificado los ataques a Kiev, la capital de Ucrania. Todo el país se mantiene a la defensiva tratando de evitar la invasión y cuenta con el apoyo de la mayor parte del mundo.

La ciudad de Málaga se ha visto envuelta en una polémica respecto a este tema. La controversia se debe al Museo Ruso de Málaga, que en plena ofensiva de Vladímir Putin ha manteniendo la exposición 'Guerra y paz en el arte ruso'. Esta producción artística contiene más de 180 piezas que representan siglos de enfrentamientos y conflictos bélicos. Se inauguró el 30 de abril de 2021 y estaba previsto que finalizase el 24 de abril de 2022, pero el intento de ocupación de Rusia a Ucrania ha hecho que surjan críticas por mantener esta exposición.

El Museo Ruso está manteniendo su horario y programación habitual. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apostó este lunes por la continuidad de la sede malagueña del Museo Estatal de Arte Ruso y defendió que "la cultura es el mejor antídoto contra la barbarie" y afirmó que "hay que distinguir entre el pueblo ruso y el arte ruso y los gobernantes de Rusia". Sin embargo, desde el propio Ayuntamiento hay voces que no están de acuerdo en continuar este contrato si la invasión se sigue produciendo.

"No transferir ni un euro más al Museo Estatal Ruso"

Noelia Losada, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha hablado con COPE.es para explicar su postura frente a esta polémica, que comenta que es una forma de ver la situación diferente. "Él quiere esperar a la propia comunidad internacional que a través del bloqueo económico no nos permita hacer la entrevista y yo creo que nosotros tenemos que manifestar que no se dan las circunstancias ahora mismo", ha explicado la concejal.





"Soy partidaria de cuando llegue el momento de vencimiento de las exposiciones, no transferir ni un euro más al Museo Estatal Ruso", explica la concejal de Cultura. En este sentido, afirma que "no se dan las circunstancias para recibir ninguna nueva exposición ni mandar nosotros dinero". Pese a esto, Noelia Losada explica que el museo continuará abierto porque hay muchos trabajadores que dependen de él.

Al contrario que el alcalde de Málaga que aboga por esperar a ver cuáles son las acciones que se toman a nivel internacional, la concejal asegura que ante una invasión como la que se está produciendo en Ucrania no puede haber "medias tintas" y no hay que esperar a que el bloqueo internacional económico no nos permita hacer el pago por "coherencia y sentido de la responsabilidad".

Por tanto, Noelia Losada defiende que se deben pausar estas relaciones a la espera de lo que haga Rusia y la comunidad internacional. "Una transacción económica o comercial, aunque sea de cultura, con el Gobierno ruso no sería aceptable", asegura. El objetivo según la concejal de Cultura es por tanto no contratar la siguiente exposición para no mandar dinero a Rusia, pero el museo seguirá abierto.

En definitiva, lo que defiende Noelia Losada es que la exposición que ya está pagada y montada que finaliza el 24 de abril de este año se mantenga, pero que a partir de este momento no se deberían renovar estas producciones artísticas si no se produce una mejora del conflicto.

El Museo de Arte Ruso de San Petersburgo estrenó su sede en la antigua fábrica de Tabacalera de Málaga en marzo de 2015 gracias a un acuerdo de colaboración entre la institución museística rusa y el Ayuntamiento de Málaga, un convenio de diez años de vigencia que se han prorrogado antes de que expirase el plazo.

