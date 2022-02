Málaga registra el peor dato de la sexta ola del coronavirus con once fallecidos en un día

Este martes, 8 de febrero, la pandemia deja el peor dato de fallecidos de esta sexta ola: once personas han muerto por el coronavirus en 24 horas en la provincia de Málaga. Esa cifra contrasta con el bajo dato de contagios diarios, al haberse registrado 367 positivos en un día.

A pesar del mal dato de la última jornada, con esos once fallecidos por COVID en un solo día, dicen los expertos que estamos viviendo el ansiado final de la sexta ola. Se está reduciendo la incidencia, está bajando el número de contagios diarios, se reduce la presión hospitalaria, y todo eso va a hacer que recuperemos pronto la normalidad, según la doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo asesor de expertos sobre el coronavirus de la Junta de Andalucía que señalaba en COPE Málaga que, “con la llegada del buen tiempo y el aire libre, la ventilación es vital, salimos más al aire libre y nos ponemos mascarilla y la buena higiene de manos pues entiendo y quiero entender que vamos a tener una cierta normalidad en breve”, apuntó.

A recuperar esa normalidad contribuye de forma crucial la vacunación. La doctora Salcedo insiste en la importancia de la dosis de refuerzo para hacer frente a posibles nuevas cepas, “lo único que puede romper este equilibrio serían variantes extrañas que saliesen nuevas, pero con la vacunación tenemos un escudo. Creo que hay que tener ya la tercera vacuna y es vital eso. Y hay que seguir con cautela, seguir las medidas, sobre todo con las personas vulnerables”, señala.

A los padres que aún dudan de si vacunar a sus hijos porque la del coronavirus es una vacuna demasiado nueva, la experta les envía este mensaje: “es posible pero la inmunidad se conseguiría con el tiempo, pero no les hará daño. Es verdad que lleva más tiempo, por lo que hay que decir que esta vacuna se ha puesto ya a millones de niños”.

No solo los datos, que estamos en el final de la sexta ola lo demuestran también otras cosas, como que esta semana se elimina el uso obligatorio de mascarilla en exteriores. Sobre esta decisión del Gobierno central, la doctora Salcedo hace una puntualización, “una persona sola por la calle al aire libre, en principio, no haría falta la mascarilla, el problema es cruzarse con gente, hablar y demás. Recomendamos llevarla puesta porque si no te la pones, entras en algún lado y ya no te la pones”, dice.

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

Los puntos específicos para la expedición de certificados de vacunación COVID en Málaga capital modifican su horario a partir del próxmo viernes, 11 de febrero.

Así, durante las mañanas aquellas personas que quieran solicitar este certificado podrán hacerlo en horario de 08.00 a 14.00 horas en la Delegación Provincial de Salud, situada en calle Córdoba; y en horario de tarde, de 15.00 a 19.30 horas, en el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, en calle Sevilla.

Para poder obtener el certificado de vacunación es necesario haber recibido alguna dosis de las vacunas autorizadas por la UE, tanto si ha finalizado el proceso de vacunación (pauta completa) como si se encuentra en curso (pauta incompleta), o si se ha recibido alguna dosis de recuerdo.

El certificado COVID digital de la UE busca facilitar la libre circulación de los ciudadanos en la Unión Europea durante la pandemia. Al viajar, el titular del citado certificado debe, en principio, quedar exento de las restricciones a la libre circulación. Está disponible en todos los Estados miembros de la UE desde el 1 de julio de 2021.

GRATUÍTO

El certificado es gratuito, seguro y accesible a toda la población. Se obtiene de forma sencilla, es válido para todos los países de la Unión Europea y respeta plenamente los derechos fundamentales, incluida la protección de los datos personales.

Además, puede almacenarse en un formato digital o bien utilizarse en su versión en papel, y se emite en español e inglés. Cuenta con un código QR para asegurar que es auténtico.

Desde la Junta de Andalucía han recordado que la validez del certificado COVID comienza transcurridos 14 días desde la finalización del proceso completo de vacunación, y tiene una validez de nueve meses desde la última dosis de vacunación, si bien esta limitación no se aplica cuando se ha recibido una dosis de refuerzo