Málaga capital ultima los preparativos para la Feria de la ciudad, que se prolongará del 13 al 20 de agosto, tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia de COVID, donde los malagueños y visitantes volverán a disfrutar tanto en el centro histórico como en el Real de Cortijo de Torres.

MARÍA PELÁE SERÁ LA PREGONERA

Este año, además, lo hace con novedades como el traslado, de día y lugar, del tradicional pregón que da inicio a las fiestas. Así, del viernes noche ha pasado a este sábado, 13 de agosto, y en vez de en la playa será en el recinto de Cortijo de Torres. La cantautora malagueña María Peláe es la encargada de pregonar las fiestas.









A las 00.00 horas del 13 de agosto será el arranque de la Feria y tendrá como único protagonista los espectáculos pirotécnicos y de luz y sonido. Previamente, este año por primera vez, hay previsto a las 23.50 un espectáculo luminoso con drones.

'Umiles - Drone light show' presentará esta propuesta que señala será la mayor concentración de drones operando al unísono que se produzca en España. Será un espectáculo luminoso en el que los drones dirigidos por especialistas dibujarán figuras de luz en el cielo malagueño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Málaga se prepara para celebrar su Feria de Agosto tras dos años de interrupción por la pandemia





Es un espectáculo creado especialmente para Málaga denominado 'Noche de Fiesta', en el que participan dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y desarrollador de la coreografía.

A partir de la media noche será el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales desde la zona de acceso a la terminal de cruceros, a cargo dePirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Será un castillo de fuegos que se prolongarán durante 1.200 segundos.

En concreto, se quemarán 609,2 kilos de pólvora. Mientras los efectos pirotécnicos circundan el cielo del litoral de la capital sonará 'This is me' (bso el gran showman - Keala Settle); 'La vida es bella' (Main theme- Nicola Piovani); BSO 'Grease' (John Travolta & Olivia Newton- John) --'You're the one that i want', 'Greased lightning', 'Summer nights'--; BOS 'Dragonheart' (Randy Edelman); 'Príncipe Alí' (bso Aladín- Will Smith); y 'Let it go' (BSO Frozen- versión de The piano guys).

Un día más tarde, el sábado 13, tendrá lugar el pregón de la Feria, desde el Real de Cortijo de Torres en un escenario ante la portada principal donde la cantante María Pelaé se dirigirá a los malagueños. A continuación, será la inauguración del alumbrado.

CORTIJO DE TORRES

El recinto ferial de Cortijo de Torres cuenta con 121 casetas ubicadas en 241 módulos. Asimismo, el Auditorio Municipal acogerá actuaciones como son las de Coti y Zenet, Antonio Carmona, Vivancos, María del Monte, India Martínez y Maka. Estos dos últimos conciertos son propiciados por el patrocinador oficial de la Feria y están ya a la venta las entradas. El resto son gratuitos. En el auditorio, junto a estos artistas, cada día actuará una figura local.

La esencia del arte Flamenco estará diariamente presente en los días grandes de las fiestas de Málaga, y los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos.

Málaga se prepara para celebrar su Feria de Agosto tras dos años de interrupción por la pandemia









En la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla habrá actuaciones diarias al mediodía, a partir de las 14.00 horas; y por la noche, a las 23.00 horas. Los Verdiales seguirán teniendo su protagonismo destacado en el Cortijo de Torres en la caseta municipal dedicada exclusivamente a este arte ancestral.

Desde el 13 al 20 de agosto habrá actuaciones de dos pandas cada día entre las 22.00 y las 03.00 de la madrugada. Los tres estilos estarán representados: Montes, Almogía y Comares. En el Real de Cortijo de Torres se encuentra la Caseta Municipal Infantil, que ofrecerá un programa variado de espectáculos y actuaciones. La actividad Infantil será desde el sábado 13 al 20 de agosto, con actuaciones diarias que comenzarán a las 21.30 horas.

CENTRO HISTÓRICO

Otra novedad de este año es que la Feria Mágica para los niños y niñas se traslada a la plaza de la Merced. A partir del domingo 14 habrá espectáculos y diversiones para los más pequeños entre 12.00 y 15.30 con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas.

Málaga se prepara para celebrar su Feria de Agosto tras dos años de interrupción por la pandemia





Un año más desde el Área de Fiestas se apuesta por la animación en las plazas del centro y así habrá múltiples actuaciones entre 13.00 y 18.00, hora de finalización de la Feria en esta zona, en las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara. Al mismo tiempo, en calle Larios habrá actuaciones de pandas de verdiales cada día y un escenario para folclore popular malagueño. Por último, la Peña Juan Breva acogerá la programación más flamenco del centro.

LIMPIEZA

Tres ámbitos fundamentales de la Feria de Málaga son la limpieza, la seguridad y el transporte público. Así, la empresa municipal de limpieza Limasam mantendrá su servicio activo 24 horas. Esta circunstancia supondrá un refuerzo de su plantilla habitual mediante la incorporación de personal. En total, Limasam contratará 3.018 jornadas, incluyendo los trabajos previos y posteriores a la celebración. Esta cifra representa 321 puestos de trabajo adicionales durante la Feria.

TRANSPORTE

En el ámbito del transporte, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) pone en marcha un amplio dispositivo de servicios especiales y refuerzos para facilitar la movilidad tanto al Cortijo de Torres como al centro durante la Feria de Málaga, con un 25% más de servicios diarios respecto a una jornada normal.

Buenos días. La @EMT_Malaga pone en marcha un año más un dispositivo especial para la #FeriaMLG 2022, con un 25% más de servicios diarios ?? https://t.co/TeTZkIhvispic.twitter.com/Q3aBmFcGkG — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) August 11, 2022





Al servicio ordinario que presta la EMT durante el día se suma la puesta en marcha de 17 líneas especiales a partir de las 20.00 horas que unen todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que sumar la línea F que enlaza la Feria del centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas.

En el caso de la Feria del centro, se podrán utilizar todos los títulos de transporte a los precios habituales durante todo el año, salvo la línea F que une el centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

En lo que respecta a la Feria de noche, a partir de las 20.00 horas, los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de dos euros. Como novedad, la mayoría de los autobuses contarán con la posibilidad de abonar el billete con tarjeta de crédito.

Asimismo, el Área de Movilidad ha habilitado un total de 5.985 plazas en diferentes zonas del Cortijo de Torres y entorno. El dispositivo especial respecto al servicio de taxi tiene como objetivo reforzar el servicio para atender y garantizar eficazmente la demanda.

SEGURIDAD

Respecto a la seguridad, entre otros, se ha establecido un protocolo de actuación en relación a agresiones con objetos punzantes susceptibles de tratarse de sumisión química y el Cuerpo Nacional de Policía utilizará un dron, que se sumará al dispositivo de vigilancia.

La Policía Local realizará un total de 4.557 servicios durante la Feria, con una media de 456 efectivos diarios, de los que 1.981 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.576 del servicio ordinario.

Málaga se prepara para celebrar su Feria de Agosto tras dos años de interrupción por la pandemia





El Cuerpo Nacional de Policía realizará 1.566 servicios, con una presencia media diaria de 150 policías en la calle. La Guardia Civil participará en este plan con 130 agentes de siete unidades dedicados a las tareas de vigilancia y control del tráfico.

En un bando municipal, el alcalde, Francisco de la Torre, ha llamado a la "hospitalidad y la concordia para proyectar la mejor imagen de la ciudad" y apeló a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma.

También te puede interesar:

- Hallan en el mar el cuerpo sin vida de una persona en Vélez-Málaga

- El sector de la construcción vive otro repunte en Málaga con casi 3.000 viviendas visadas en seis meses

- Un jabalí sale del mar en una de las playas de Málaga sorprendiendo a los bañistas