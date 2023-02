Málaga acoge 257 rodajes durante 2022 y se consolida como escenario cinematográfico

La ciudad de Málaga acogió 257 rodajes en 2022 que dejaron 14,2 millones, 10 millones más que el año anterior, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento, que coordina las necesidades de las producciones audiovisuales y promociona la capital como localización a través de su oficina "Málaga Film Office".

Destacan en el apartado de largometrajes a nivel nacional los rodajes de "Devoción", producido por 73140323PC; "Treguas", bajo la producción de Treguas La Película; "Caleta Palace", de MLK Producciones, y "Viva La Calle", de Video Producciones Sur de TV, y del ámbito internacional resalta el hindú "Dhamarka", producido por Gopi Krishna.

En series destacan como nacionales "La chica de nieve", basada en la novela del escritor malagueño Javier Castillo, producida por Atípica Films, cuyo preestreno fue también en el Cine Albéniz de Málaga el 25 de enero antes de su estreno el 27 de enero en la plataforma Netflix y en la que todos sus exteriores se rodaron en la capital.

También "Los Farad", producida por Mod Producciones que eligió el Ayuntamiento como plató, y "Urban" de Alea Media, que continúa rodándose este año de forma íntegra en Málaga.

Entre las internacionales destacan la segunda temporada de "The Paradise", coproducción española y finlandesa, y cuatro series que contaron con la empresa malagueña Fresco Film Services, que suele traer grandes producciones a la ciudad.

Tres de ellas fueron para Netflix ("Kaos", producida por Sisters; "Black Mirror: Red Book", por Broke and Bones, y "Exit III", por Fremantle) y una para ITV: "Archie", por BritBox/ITV Studios.

Para este canal británico, ITV, también se rodaron escenas de "Stonehouse", que contó con la productora Palma Pictures y cuyo protagonista es el actor Matthew Macfadyen, al que también se pudo ver en "El arma del engaño", largometraje rodado en Málaga en 2020.

En programas de televisión destacan los nacionales para TVE: "Jardines con historia", "Un país para leerlo", "El escarabajo verde" y "Aquí la Tierra", además de "Málaga en futuro" (entrevistas para Prensa Malagueña).

De los internacionales resaltan "Amazing Race" de Fede Entertainment Spain con la colaboración de Araez Media y "Road Trip con Gordon, Gino y Fred", de Objective Media con la colaboración de Fixers in Spain, además de "Tastes of The World", "A Place in the Sun", "House Hunters", "Got Talent" y otros, fundamentalmente turísticos y gastronómicos ("Andalusia in Arabic" para Sky News Arabia o "Te paso el delantal" para Canal Cocina).

MÁLAGA FILM OFFICE

Málaga Film Office coordina de forma gratuita desde hace 21 años todas las necesidades que las producciones audiovisuales tienen en Málaga y promociona a los profesionales y empresas malagueñas del sector.

El año pasado atendió 576 proyectos audiovisuales y efectuó 408 trámites (259 permisos y 149 comunicaciones) en coordinación con las distintas áreas municipales, lo que supuso 672 días de rodaje en la ciudad.

Integrada en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission, en la nacional Spain Film Commission, en la europea EUFCN y en la Internacional AFCI, esta oficina contribuye a la atracción de inversión en el sector audiovisual, que supone un importante motor de riqueza para Málaga, por el impacto económico directo.

Pero también un efecto indirecto e inducido a través de la difusión de la imagen de la ciudad en el mundo, ya que según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), entre 80 y 100 millones de personas eligen dónde viajar en función de las producciones que ven.

La inyección económica de los rodajes no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial (contratación directa de profesionales y empresas de la industria audiovisual); favorecer al sector turístico (gasto en hoteles, restaurantes y transportes) e incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente.

Con respecto al tipo de producción que más produjo en Málaga en 2022 fue de nuevo -como en años anteriores- la publicidad (foto fija, anuncios publicitarios y vídeos (tanto videoclips como corporativos) con 95 producciones, seguida de cortometrajes con 51 y en tercer lugar los programas de televisión con 35.

Por países, España es de nuevo el que más produce en Málaga con 204 producciones (uno en coproducción con Finlandia), seguido de Reino Unido con 22 (uno en coproducción con Estados Unidos) y Alemania con seis.