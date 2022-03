La madre ucraniana residente en Málaga que viajó a su país para recoger a su hija: “Tenía que ir a por ella”

Los 47 refugiados ucranianos que viajaban en el autobús fletado desde Varsovia por el empresario malagueño Vicente Jiménez Ifergan ya están en Málaga. Llegaban a última hora de la noche de este lunes después de casi 40 horas de viaje por carretera desde Varsovia.

Tras pasar la primera noche en el centro social La Noria de la Diputación Provincial, 26 han optado por acudir a familiares y amigos y las otras 21 están en manos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Málaga(CEAR), desde les ofrecen las plazas de emergencia de las que disponen. Por ahora están repartidos en varios hostales dónde, además de alojamiento, se les proporciona manutención y atención básica como la sanitaria, como han confirmado desde CEAR a COPE Málaga.

AUTOBÚS DE REFUGIADOS

En ese autobús y entre los 47 refugiados que han llegado a Málaga, viajaba Galyna Ganuschak, una ucraniana afincada en Málaga desde hace 16 años que, cuando comenzó la invasión rusa, marchó a Ucrania para recoger a su hija de nueve años que estaba con su abuela en la ciudad de Horodenka, porque Galyna no podía atenderla en Málaga por trabajo, “yo fui hasta Polonia, en Cracovia en avión y en tren hasta la frontera. Luego en autobús me llevaron a mi ciudad y ahí me recogió mi madre”, cuenta.

LARGO VIAJE

Tras un largo viaje durante el que tuvo que tomar varios medios de transporte, Galyna llega a Horodenka, una ciudad que fue atacada en los primeros días de la invasión, “el primer día que bombardearon la zona miltar habia muchas sirenas, mi hija tenía mucho miedo, yo tenía que ir a por ella”, subrayó.

Allí, en casa de su madre en Horodenka, Galyna recoge a su hija y se dirige a la frontera de Ucrania. Gracias a una amiga se entera de que un empresario malagueño va a fletar un autobús hacia Málaga, “me llamó una amiga, y como yo hablo español, me atendió Vicente, le reservé dos plazas, una de ella para mi hija y luego otras cinco más para personas que venían conmigo”.

EL PASO POR LA FRONTERA

El vehículo salió el sábado desde Varsovia, en Polonia, y llegó en la noche del lunes. Un viaje difícil, especialmente para los más pequeños. Tras lograr dormir en un hostal en Francia, el camino hacia su ciudad de acogida, fue más llevadero. Tras un trayecto por carretera de casi 40 horas de duración, Galyna y su hija ya están en Málaga, “de momento estamos bien, ya estamos bien sí, una parte es buena porque viajamos con Vicente y demás, la otra parte es cuando pasábamos por la frontera”, apuntaba.

PROTECCIÓN TEMPORAL

La Unión Europa ha activado la Directiva de Protección Temporal para casos de afluencia masiva de desplazados. Las personas ucranianas no necesitan visado para entrar y permanecer tres meses como 'turistas' en el espacio Schengen y, aunque no hay controles en las fronteras interiores, los Estados pueden reintroducir temporalmente estos controles.

Según la Comisión Europea, en estos momentos no se está trabajando en una propuesta de reparto (reubicación de refugiados), porque el mecanismo de la Directiva Temporal, aprobado en el Consejo Extraordinario del jueves 3 de marzo facilita la movilidad con libertad de las personas ucranianas por los Estados miembros.

Esto facilita que las personas que huyen del conflicto de Ucrania puedan instalarse donde prefieran, según sus redes familiares o personales.