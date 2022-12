Luz verde para levantar el complejo de oficinas que el Puerto de Málaga tiene proyectado en Muelle Heredia

El Puerto de Málaga da un paso histórico y llega a un acuerdo para trasladar las actuales instalaciones de la Agencia Tributaria a otra ubicación dentro del recinto portuario y despejar así la pastilla situada junto a la avenida Manuel Agustín Heredia, unos terrenos donde se levantará un complejo de oficinas tal y como se había proyectado.

Para el desarrollo de este proyecto había que salvar dos escollos; por un lado, dotar de una nueva ubicación las actuales instalaciones de la Guardia Civil, cuyas obras para levantar la nueva sede ya se han retomado. Por otro, el paso que ahora se anuncia: el acuerdo con la Agencia Tributaria para trasladarse a unas nuevas instalaciones portuarias cuya licitación y comienzo de obra se llevarán a cabo antes del verano de 2023. Así lo confirma en COPE Málaga el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio: “Esos dos obstáculos que levaban años bloqueando el desarrollo del Muelle Heredia, por fin los hemos desbloqueado y a partir del año que viene comenzamos la cuenta atrás para poder licitar esa zona para la construcción de oficinas”.

LA TORRE TENDRÁ QUE ESPERAR

De un horizonte que se desbloquea a uno que no queda tan claro. Hablamos de la Torre del Puerto. Sobre este asunto, Carlos Rubio señala que todavía quedan trámites por pasar y no se esperan avances antes de las elecciones municipales debido a los cambios de criterio de Ciudadanos, socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento: “Normalmente uno se presenta a las elecciones diciendo que ha cumplido su programa, no diciendo que va a incumplir su programa. Esto ya lo tiene que valorar cada uno. Todo parece llevar a que vamos a tener que esperar a un nuevo mandato para poder aprobar la modificación del Plan Especial del Puerto y luego ya seguiremos con los trámites”.

Durante su intervención, Carlos Rubio ha aprovechado para subrayar las bondades del proyecto: "Yo creo que es un proyecto de ciudad, un proyecto que enriquece la ciudad y que goza de apoyo mayoritario en contra de lo que algunos se empeñan en hacer ver”.

PLAN EJE LITORAL

Otro proyecto a futuro en el que está implicado el Puerto de Málaga es el Plan Eje Litoral, que contempla el soterramiento del tráfico entre la Avenida Manuel Agustín Heredia y la Malagueta. Recordar que la idea ganadora para la reurbanización en superficie propone eliminar barreras y abrir el Palmeral de las Sorpresas a la ciudad.

Sobre este asunto, Carlos Rubio recuerda que el 60 por ciento del terreno del Plan Eje Litoral pertenece al puerto y cualquier actuación debe cumplir unas condiciones que no afecten a la operatividad del Puerto. Condiciones que han sido trasladadas al Ayuntamiento para su estudio: “Trasladar al Ayuntamiento de Málaga la necesidad de que todas esas vías sigan garantizando el tráfico perimetral del Puerto”, señala.